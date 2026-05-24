Не всі люди мають внутрішній голос: що це означає (відео)

Усе більше інтернет-користувачів цікавиться думкою про те, що не всі люди чують голос у своїй голові.

У нещодавному інтерв’ю одна жінка розповіла, як виглядає її повсякденне життя без внутрішнього монологу та як вона обробляє думки зовсім іншим чином.

Кірстен Карлсон розповіла YouTube-каналу PA Struggles про свій досвід життя без внутрішнього голосу. Багатьох глядачів цікавило, як вона мислить, приймає рішення та упорядковує інформацію, не ведучи уявних розмов із самою собою.

Карлсон пояснила, що її думки більше схожі на візуальні або впорядковані фрагменти інформації, ніж на вимовлені речення. Вона сказала, що може "бачити" інформацію у своєму розумі та витягувати її, коли це потрібно. За її описом, її думки працюють більше як категоризовані файли, що зберігаються в мозку, а не як безперервний розповідний потік.

"Не знаю, просто мені здається, що інформація там є, і я можу її витягнути, якщо захочу, — сказав Карлсон. — Це як файли: у моїй голові є категорії інформації, і я можу витягнути їх на перший план, якщо вони мені потрібні".

Інші користувачі в Інтернеті описували подібний досвід. Один користувач Reddit у 2020 році пояснив, що мислення без внутрішнього мовлення відчувалося так, ніби в голові бракувало "посередника". Замість того, щоб чути слова всередині, думки просто розумілися або відчувалися безпосередньо.

Карлсон також зізналася, що, дізнавшись, що багато людей насправді чують внутрішній голос, вона спробувала відтворити цей досвід сама. Вона спробувала стати перед дзеркалом і говорити про себе, але виявила, що замість цього говорить уголос.

Фото: pexels.com

"Я намагалася це робити, дізнавшись про існування внутрішнього монологу, але в підсумку говорила до себе вголос, тому більшість моїх розмов відбуваються вголос", — пояснила вона.

Вчені вже багато років вивчають внутрішню мову, хоча дослідження показують, що моделі мислення набагато різноманітніші, ніж багато хто припускає. У невеликому дослідженні 2008 року вивчалося, як часто люди відчувають внутрішню мову у повсякденному житті. Дослідники попросили студентів носити пристрої, які випадково спрацьовували протягом дня. Щоразу, коли лунав звук, учасники записували, що відбувалося в їхніх думках за мить до цього.

Дослідження тривало кілька тижнів, щоб вчені змогли зібрати більш точні дані. Результати, опубліковані згодом у журналі "Psychology Today", показали, що в середньому люди відчували внутрішню мову приблизно у 26 відсотках зафіксованих випадків. Однак індивідуальні особливості значно відрізнялися.

Деякі учасники повідомляли, що взагалі ніколи не відчували внутрішньої мови, тоді як інші відчували її аж у 75 відсотках зафіксованих випадків. Середній показник серед учасників становив близько 20 відсотків.

Отримані дані свідчать про те, що людське мислення не підпорядковується одній фіксованій схемі. Деякі люди регулярно обмірковують все у вигляді слів, тоді як інші більше покладаються на образи, відчуття, поняття або мовчазне розуміння.

Експерти зазначають, що ця різниця не означає, що один мозок працює краще за інший. Натомість вона підкреслює, наскільки гнучким може бути людське мислення. Деякі люди вирішують проблеми за допомогою вербального міркування, тоді як інші більше покладаються на зорову пам’ять або інтуїтивне розуміння.

Ця тема привернула увагу в Інтернеті, оскільки багато людей лише нещодавно усвідомили, що інші можуть мислити зовсім по-іншому. Для деяких читачів ця дискусія змінює їхнє розуміння комунікації, пам'яті та навіть самої свідомості. Дослідження внутрішньої мови продовжують показувати, що людський розум функціонує у багатьох формах, навіть коли повсякденні переживання здаються універсальними.

Під час написання цього матеріалу використано матеріали IFLScience, Psychology Today.