Почерк допоможе виявити когнітивний спад: вчені знайшли простий диво-спосіб (фото)

Португальські вчені виявили, що вправи з письма можуть допомогти відслідкувати когнітивний спад та відстежувати зміни з плином часу. Результати дослідження свідчать, що прості завдання з письма можуть виявити ледь помітні зміни в роботі мозку ще до того, як стануть очевидними більш виражені симптоми.

Попри те, що сьогодні багато людей частіше користуються клавіатурами та сенсорними екранами, письмо від руки все ще вимагає координації між пам’яттю, увагою, плануванням та моторним контролем.

Дослідження було зосереджено на вправах з письма, оскільки воно поєднує фізичні рухи з розумовою діяльністю. Раніше проведені дослідження вже пов'язували зміни в почерку з такими захворюваннями, як хвороба Альцгеймера.

Нове дослідження було проведено вченими з Університету Евори за участю 58 літніх людей віком від 62 до 99 років, які проживають у будинках для літніх людей. Серед них 38 учасників мали певну форму когнітивних порушень, тоді як 20 вважалися когнітивно здоровими.

Учасники виконали кілька завдань з письма, використовуючи ручку та цифровий планшет. До них входило малювання крапок і ліній, копіювання речень та написання речень за диктовкою. Вправа з диктовкою показала найяскравіші відмінності між двома групами, оскільки вимагала одночасного слухання, запам'ятовування слів, перетворення мови на письмову форму та фізичного написання.

"Письмо — це не просто рухова активність, це вікно у мозок", — сказала кінезіолог Ана Ріта Матіас. Вона пояснила, що літні люди з когнітивними порушеннями демонстрували помітні відмінності у часі та організації рухів руки під час письма.

Дослідники виявили, що учасникам із когнітивним зниженням, як правило, потрібно більше часу на кожен рух ручкою. Вони також використовували більше коротших рухів для виконання завдань з письма. Згідно з дослідженням, такі закономірності можуть виникати через те, що мозок не в змозі впоратися зі складними завданнями, коли когнітивні системи слабшають.

"Завдання, що вимагають вищих когнітивних зусиль, показали, що когнітивне зниження відображається на тому, наскільки ефективно та послідовно організовані рухи руки під час письма", — сказала Матіас.

Результати підтвердили гіпотезу, що складні вправи з письма створюють навантаження на системи мозку, відповідальні за планування рухів, робочу пам'ять та виконавчий контроль. Коли ці системи слабшають, письмо від руки може стати повільнішим і менш скоординованим.

"Тимпінг та організація штрихів тісно пов'язані з тим, як мозок планує та виконує дії, що залежить від робочої пам'яті та виконавчого контролю", — пояснила Матіас. "У міру зниження функцій цих когнітивних систем письмо стає повільнішим, більш фрагментованим і менш скоординованим".

Дослідники також вказали на кілька обмежень у дослідженні. Розмір вибірки був відносно невеликим, і команда не спостерігала за учасниками протягом кількох років, щоб відстежити довгострокові зміни почерку. Вживання ліків також не було включено в аналіз, хоча деякі ліки можуть впливати на здатність писати.

Попри ці обмеження, дослідження підняло питання про те, що такі тести можуть з часом стати практичним інструментом для когнітивного скринінгу в будинках для літніх людей та клініках. На відміну від дорогих сканувань мозку або оцінок у лікарнях, вправи з письма можуть бути простішими у виконанні та доступнішими за ціною.

Вчені по всьому світу продовжують шукати ранні ознаки нейродегенеративних захворювань за допомогою маркерів у крові, аналізу мовлення та інших поведінкових змін. Вправи з письма можуть стати ще одним корисним методом, оскільки він одночасно відображає як контроль рухів, так і розумову діяльність.

Довгостроковою метою вчених є створення тестів, які будуть простими, доступними та легкими у використанні в повсякденній медичній практиці. Раннє виявлення когнітивного зниження може допомогти лікарям раніше розпочати спостереження за пацієнтами, ефективніше оцінювати лікування та надавати підтримку до появи серйозних симптомів.

Під час написання цього матеріалу використано матеріали Science Alert, Frontiers in Human Neuroscience.