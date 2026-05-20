ШІ формує стандарти краси: люди роблять операції, щоб виглядати "згенерованими" (фото)

Вчені та пластичні хірурги застерігають, що штучний інтелект починає формувати стандарти краси у тривожному напрямку. Все більше пацієнтів просять лікарів зробити їх схожими на створені ШІ версії самих себе, часто з перебільшеними рисами обличчя, що нагадують персонажів мультфільмів, а не реальних людей.

Експерти зазначають, що ця тенденція відображає зростаючий тиск з боку цифрових технологій та соціальних мереж, де відретушовані зображення та нереалістична зовнішність вже роками впливають на самооцінку людей.

Рейчел Вестбей, косметичний дерматолог із Нью-Йорка, описала один випадок, коли до неї прийшла жінка з створеним ШІ зображенням себе з надмірно великими очима та перебільшеними пропорціями обличчя. Зображення було згенеровано за допомогою ChatGPT від OpenAI.

"Це як сказати, що я хочу виглядати як Аріель із "Русалоньки", — сказала Вестбей. "Я була шокована". Вона описала зростаючий стиль краси, створений ШІ, як зовнішність "ляльки Bratz", що характеризується надмірно великими губами, великими очима та чітко окресленою лінією щелепи.

Експерти зазначили, що інструменти ШІ відрізняються від старих фотофільтрів, оскільки пропонують набагато більше можливостей для персоналізації. Такі додатки, як фільтри Snapchat, вже змінили те, як багато людей сприймають себе в Інтернеті, особливо через культуру інфлюенсерів та сильно відредаговані фотографії в соціальних мережах.

Однак системи штучного інтелекту можуть створювати повністю змінені версії людини, а чат-боти можуть також спонукати користувачів вірити, що ці зміни є реалістичними та досяжними.

Лікарі зазначили, що це створило нові проблеми в клініках пластичної хірургії. Деякі пацієнти приходили з очікуваннями, які не можна було реалістично задовольнити за допомогою хірургічного втручання.

Штучний інтелект може генерувати неточні або оманливі результати Фото: Відкриті джерела

Дослідження, опубліковане Медичним центром Бет Ізраїль Діаконесс, виявило, що пацієнти, які редагували свої фотографії за допомогою штучного інтелекту перед консультаціями, часто мали набагато вищі очікування щодо косметичних процедур.

Сачін Шрідхарані, пластичний хірург з Манхеттена, згадала пацієнтку у віці 70 років, яка принесла зображення, створене ШІ, і попросила про те, що вона описала як "хірургічну машину часу". За повідомленнями, вона хотіла бути схожою на свою онуку, яка була приблизно на сорок років молодшою.

"Я пояснила, що ми не можемо відтворити те, як вона виглядала, коли була молодшою, але вона залишалася наполегливою", — розповіла Шрідхарані.

Деякі фахівці вважали, що ШІ все ж може стати корисним у медицині, якщо з ним поводитися обережно. Джастін Сакс, хірург-пластик-реконструктор з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі, припустив, що просунуті системи ШІ можуть допомогти пацієнтам краще зрозуміти реалістичні результати операції ще до її проведення.

Проте медичні фахівці попередили, що ШІ залишається ненадійним у багатьох ситуаціях. Ця технологія може генерувати неточні або оманливі результати, і деякі експерти побоюються, що надмірна залежність від інструментів ШІ може послабити довіру між пацієнтами та лікарями. Інші зазначають, що системи ШІ часто пропагують недосяжні ідеали краси, особливо коли користувачі вже борються з проблемами впевненості в собі або сприйняттям власного тіла.

Контент, створений ШІ, стає частиною повсякденного життя, впливаючи на соціальні мережі, розваги та навіть рішення у сфері охорони здоров’я. Експерти застерігають, що важливо зберігати реалістичні очікування та пам’ятати, що зображення, створені ШІ, часто далекі від реальної зовнішності людини.

Під час написання цього матеріалу використано матеріали Futurism.