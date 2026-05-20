ИИ формирует стандарты красоты: люди делают операции, чтобы выглядеть "сгенерированными" (фото)

Ученые и пластические хирурги предостерегают, что искусственный интеллект начинает формировать стандарты красоты в тревожном направлении. Все больше пациентов просят врачей сделать их похожими на созданные ИИ версии самих себя, часто с преувеличенными чертами лица, напоминающими персонажей мультфильмов, а не реальных людей.

Эксперты отмечают, что эта тенденция отражает растущее давление со стороны цифровых технологий и социальных сетей, где отретушированные изображения и нереалистичная внешность уже годами влияют на самооценку людей.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Рэйчел Вестбей, косметический дерматолог из Нью-Йорка, описала один случай, когда к ней пришла женщина с созданным ИИ изображением себя с чрезмерно большими глазами и преувеличенными пропорциями лица. Изображение было сгенерировано с помощью ChatGPT от OpenAI.

Відео дня

"Это как сказать, что я хочу выглядеть как Ариэль из "Русалочки", — сказала Уэстбей. "Я была шокирована". Она описала растущий стиль красоты, созданный ИИ, как внешность "куклы Bratz", характеризующийся чрезмерно большими губами, большими глазами и четко очерченной линией челюсти.

Рэйчел Вестбей, косметический дерматолог из Нью-Йорка, описала один случай, когда к ней пришла женщина с созданным ИИ изображением себя с чрезмерно большими глазами и преувеличенными пропорциями лица. Фото: Freepik

Эксперты отметили, что инструменты ИИ отличаются от старых фотофильтров, поскольку предлагают гораздо больше возможностей для персонализации. Такие приложения, как фильтры Snapchat, уже изменили то, как многие люди воспринимают себя в Интернете, особенно из-за культуры инфлюенсеров и сильно отредактированных фотографий в социальных сетях.

Однако системы искусственного интеллекта могут создавать полностью измененные версии человека, а чат-боты могут также побуждать пользователей верить, что эти изменения являются реалистичными и достижимыми.

Врачи отметили, что это создало новые проблемы в клиниках пластической хирургии. Некоторые пациенты приходили с ожиданиями, которые нельзя было реалистично удовлетворить с помощью хирургического вмешательства.

Искусственный интеллект может генерировать неточные или обманчивые результаты Фото: Відкриті джерела

Исследование, опубликованное Медицинским центром Бет Израиль Диаконесс, обнаружило, что пациенты, которые редактировали свои фотографии с помощью искусственного интеллекта перед консультациями, часто имели гораздо более высокие ожидания в отношении косметических процедур.

Сачин Шридхарани, пластический хирург из Манхэттена, вспомнила пациентку в возрасте 70 лет, которая принесла изображение, созданное ИИ, и попросила о том, что она описала как "хирургическую машину времени". По сообщениям, она хотела быть похожей на свою внучку, которая была примерно на сорок лет моложе.

"Я объяснила, что мы не можем воссоздать то, как она выглядела, когда была моложе, но она оставалась настойчивой", — рассказала Шридхарани.

Некоторые специалисты считали, что ИИ все же может стать полезным в медицине, если с ним обращаться осторожно. Джастин Сакс, хирург-пластик-реконструктор из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, предположил, что продвинутые системы ИИ могут помочь пациентам лучше понять реалистичные результаты операции еще до ее проведения.

Опрос Какие научные темы вам интересно читать? Опрос открыт до Космос Искусственный интеллект Робототехника Археология Природа Здоровье Зеленая энергетика История Точные науки Голосувати

Однако медицинские специалисты предупредили, что ИИ остается ненадежным во многих ситуациях. Эта технология может генерировать неточные или обманчивые результаты, и некоторые эксперты опасаются, что чрезмерная зависимость от инструментов ИИ может ослабить доверие между пациентами и врачами. Другие отмечают, что системы ИИ часто пропагандируют недостижимые идеалы красоты, особенно когда пользователи уже борются с проблемами уверенности в себе или восприятием собственного тела.

Контент, созданный ИИ, становится частью повседневной жизни, влияя на социальные сети, развлечения и даже решения в сфере здравоохранения. Эксперты предостерегают, что важно сохранять реалистичные ожидания и помнить, что изображения, созданные ИИ, часто далеки от реальной внешности человека.

Другие новости науки

Ученые исследовали поисковые запросы, связанные со странными снами, и обнаружили интересную закономерность. люди по всему миру видят одни и те же сны.

Бывший канадский полицейский рассказал, что его жизнь развалилась после того, как он стал глубоко зацикленным на общении с искусственным интеллектом. Чат-бот убедил мужчину в том, будто он раскрыл некоторые из величайших тайн Вселенной.

При написании этого материала использованы материалы Futurism.