Почерк поможет выявить когнитивный спад: ученые нашли простой чудо-способ (фото)

Португальские ученые обнаружили, что упражнения по письму могут помочь отследить когнитивный спад и отслеживать изменения с течением времени. Результаты исследования свидетельствуют, что простые задания по письму могут выявить едва заметные изменения в работе мозга еще до того, как станут очевидными более выраженные симптомы.

Несмотря на то, что сегодня многие люди чаще пользуются клавиатурами и сенсорными экранами, письмо от руки все еще требует координации между памятью, вниманием, планированием и моторным контролем.

Исследование было сосредоточено на упражнениях по письму, поскольку оно сочетает физические движения с умственной деятельностью. Ранее проведенные исследования уже связывали изменения в почерке с такими заболеваниями, как болезнь Альцгеймера.

Новое исследование было проведено учеными из Университета Эворы с участием 58 пожилых людей в возрасте от 62 до 99 лет, проживающих в домах престарелых. Среди них 38 участников имели определенную форму когнитивных нарушений, тогда как 20 считались когнитивно здоровыми.

Участники выполнили несколько заданий по письму, используя ручку и цифровой планшет. В них входило рисование точек и линий, копирование предложений и написание предложений под диктовку. Упражнение с диктовкой показало самые яркие различия между двумя группами, поскольку требовало одновременного слушания, запоминания слов, преобразования речи в письменную форму и физического написания.

"Письмо — это не просто двигательная активность, это окно в мозг", — сказала кинезиолог Ана Рита Матиас. Она пояснила, что пожилые люди с когнитивными нарушениями демонстрировали заметные различия во времени и организации движений руки во время письма.

Исследователи обнаружили, что участникам с когнитивным снижением, как правило, требовалось больше времени на каждое движение ручкой. Они также использовали больше более коротких движений для выполнения заданий по письму. Согласно исследованию, такие закономерности могут возникать из-за того, что мозг не в состоянии справиться со сложными задачами, когда когнитивные системы ослабевают.

"Задачи, требующие высших когнитивных усилий, показали, что когнитивное снижение отражается на том, насколько эффективно и последовательно организованы движения руки во время письма", — сказала Матиас.

Результаты подтвердили гипотезу, что сложные упражнения по письму создают нагрузку на системы мозга, ответственные за планирование движений, рабочую память и исполнительный контроль. Когда эти системы ослабевают, письмо от руки может стать более медленным и менее скоординированным.

"Тимпинг и организация штрихов тесно связаны с тем, как мозг планирует и выполняет действия, что зависит от рабочей памяти и исполнительного контроля", — пояснила Матиас. "По мере снижения функций этих когнитивных систем письмо становится более медленным, более фрагментированным и менее скоординированным".

Исследователи также указали на несколько ограничений в исследовании. Размер выборки был относительно небольшим, и команда не наблюдала за участниками в течение нескольких лет, чтобы отследить долгосрочные изменения почерка. Употребление лекарств также не было включено в анализ, хотя некоторые лекарства могут влиять на способность писать.

Несмотря на эти ограничения, исследование подняло вопрос о том, что такие тесты могут со временем стать практическим инструментом для когнитивного скрининга в домах престарелых и клиниках. В отличие от дорогих сканирований мозга или оценок в больницах, упражнения по письму могут быть проще в исполнении и доступнее по цене.

Ученые по всему миру продолжают искать ранние признаки нейродегенеративных заболеваний с помощью маркеров в крови, анализа речи и других поведенческих изменений. Упражнения по письму могут стать еще одним полезным методом, поскольку он одновременно отражает как контроль движений, так и умственную деятельность.

Долгосрочной целью ученых является создание тестов, которые будут простыми, доступными и легкими в использовании в повседневной медицинской практике. Раннее выявление когнитивного снижения может помочь врачам раньше начать наблюдение за пациентами, эффективнее оценивать лечение и оказывать поддержку до появления серьезных симптомов.

При написании этого материала использованы материалы Science Alert, Frontiers in Human Neuroscience.