Эпидемия смеха 1962 года в Танганьике: массовая истерия или что-то другое (фото)

В начале 1962 года в Танганьике произошло странное событие: ученики интерната, расположенного неподалеку от озера Виктория, внезапно начали безудержно смеяться. Сначала такое поведение могло казаться безобидным, но ситуация быстро приобрела тревожный характер.

Некоторые ученики смеялись всего несколько минут, тогда как другие — часами или даже днями. В сообщениях также упоминались приступы плача, паника, беспокойство и случаи, когда ученики в отчаянии бегали по территории школы.

Необычное поведение быстро распространилось по всей школе, заставив администрацию закрыть заведение после нескольких недель тщетных попыток справиться с ситуацией. После того как ученики вернулись домой, это состояние распространилось на соседние села и школы. В конце концов, более 1000 человек в радиусе 160 километров почувствовали подобные симптомы. Хотя никто не умер, это событие длилось около 18 месяцев и стало известным как "Эпидемия смеха в Танганьике".

Инцидент начался в школе в Кашаше Фото: Wikimedia Commons

Медицинские бригады со всей Восточной Африки расследовали вспышку. Врачи, среди которых были А. М. Ранкин и П. Дж. Филипп, посетили школу в Кашаше, где начался инцидент. Их первоочередной целью было выяснить, вызвало ли странное поведение инфекция, отравление или токсичное вещество. Исследователи провели люмбальные пункции, бактериологические обследования и биохимические анализы, но результаты не выявили никаких признаков заболевания.

Ученые также проверили источники пищи и воды. Они особенно исследовали "пошо" — распространенное восточноафриканское блюдо из кукурузной муки, поскольку загрязнение пищи могло потенциально объяснить некоторые симптомы. Однако ученики не проявляли физических признаков, которые обычно связывают с отравлением. Согласно отчету врачей 1963 года, "во взятых образцах кукурузы не было обнаружено посторонних семян. Токсический пищевой фактор не мог объяснить распространение болезни от одного человека к другому".

Исключив физические причины, исследователи назвали вспышку "массовой истерией" — термином, который в то время часто использовали для обозначения коллективных психологических явлений.

Ученые сравнили эпидемию с историческими случаями в средневековой Франции, Италии и Германии, где, по сообщениям, группы людей в течение длительного времени безудержно танцевали. Среди других примеров, упомянутых исследователями, были случаи в Китае, связанные с "Коро" — состоянием, связанным с культурными страхами относительно уменьшения гениталий и последующей смерти. Эти сравнения отражали то, как психиатры в колониальный период часто рассматривали не западные народы как эмоционально нестабильные или иррациональные.

В 1964 году психиатр Бенджамин Кагва провел еще одно исследование эпидемии. Позже историки утверждали, что некоторые из его выводов отражали расовые предубеждения, распространенные в колониальную эпоху. В первой половине XX века многие колониальные теории утверждали, что африканцы переживали психологический конфликт под влиянием западного образования и политических изменений. Эти идеи часто использовались, чтобы пренебречь местными проблемами и оправдать колониальный контроль.

Время вспышки болезни усилило эти интерпретации, поскольку Танганьика в то время недавно обрела независимость от британского колониального господства. Некоторые наблюдатели утверждали, что политический и социальный стресс способствовал распространению симптомов. Однако современные эксперты сейчас избегают использования термина "массовая истерия" из-за его исторической нагрузки и отсутствия научной точности.

Сегодня специалисты отдают предпочтение таким терминам, как "массовая психогенная болезнь" или "массовая социогенная болезнь". Эти состояния описывают быстрое распространение реальных физических симптомов среди групп людей без выявленной биологической причины. Исследователи изучают такие события через призму психологии, эпидемиологии и социального поведения, а не через предположения о расе или культуре.

Эпидемия смеха в Танганьике остается одним из самых необычных психологических явлений, которые когда-либо фиксировались. Она продемонстрировала, как стресс, страх и групповая динамика могут мощно влиять на целые сообщества. В то же время этот случай показал, как медицинские объяснения часто формируются под влиянием верований и социальных представлений своей эпохи.

При написании этого материала использованы материалы IFLScience, Wikipedia.