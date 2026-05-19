Почему 90% людей являются правшами: ученые наконец обнаружили причину (фото)

Хотя левши часто выделяются в культуре и истории, исследователи обнаружили, что люди гораздо сильнее склонны к праворукости, чем любой другой вид приматов. Результаты исследований свидетельствуют о том, что вертикальная походка и развитие большего мозга, вероятно, сформировали эту черту на протяжении миллионов лет.

Исследование было сосредоточено на данных по 2 025 обезьянам и приматам из 41 вида. Команда сравнила, насколько сильно разные приматы отдавали предпочтение одной руке во время повседневных действий.

Некоторые животные, в частности паукообразные обезьяны и лангуры, демонстрировали заметную доминантность одной руки, но люди выделяются среди всех других видов. Исследователи описали людей как "эволюционное исключение" из-за чрезвычайно сильного преимущества одной руки над другой.

В исследовании объясняется, что это различие стало менее необычным, когда ученые включили в свой анализ размер мозга и пропорции конечностей. Люди имеют более длинные ноги по сравнению с руками — это строение тела, связанное с хождением в вертикальном положении. Зато человекообразные обезьяны, которые проводят больше времени, лазая и качаясь на деревьях, обычно имеют более длинные руки.

В исследовании объясняется, что это различие стало менее необычным, когда ученые включили в свой анализ размер мозга и пропорции конечностей Фото: Thomas A. Püschel, Rachel M. Hurwitz, Chris Venditti

По мнению исследователей, переход к хождению на двух ногах изменил роль человеческих рук. "Первоначальное принятие прямохождения освободило верхние конечности, создав новые возможности для использования инструментов, жестовой коммуникации и других видов мелкой моторики, в которых латерализация предоставляла бы преимущества в исполнении", — написали авторы.

Проще говоря, когда ранние люди перестали полагаться на руки для передвижения, они могли использовать их по-другому для таких задач, как перенос предметов, изготовление инструментов и коммуникация.

Исследование также связало доминантность руки с ростом человеческого мозга. Ученые предположили, что больший мозг привел к более сильной специализации между двумя полушариями. "Одновременно увеличение размера мозга и связанная с этим реорганизация коры, возможно, способствовали большей специализации полушарий, тем самым повышая нейронную эффективность таких латерализованных действий, особенно после появления рода Homo", — пояснили исследователи.

Исследование было сосредоточено на данных по 2 025 обезьянам и приматам из 41 вида Фото: Thomas A. Püschel, Rachel M. Hurwitz, Chris Venditti

Чтобы лучше понять, как доминантность руки менялась со временем, команда исследовала археологические свидетельства от вымерших родственников человека. Они рассмотрели данные об окаменелостях, связанные со структурой конечностей и размером мозга, а затем оценили, насколько сильно древние гоминиды могли отдавать предпочтение одной руке. Их результаты показывают, что самые первые прямоходящие, включая Ardipithecus и Australopithecus, вероятно, имели относительно слабую доминантность руки.

По мере того, как человеческий мозг увеличивался, праворукость, кажется, становилась сильнее. Исследователи предположили, что Homo erectus и неандертальцы, вероятно, уже проявляли сильное предпочтение к правой руке, хотя эта тенденция стала наиболее выраженной у Homo sapiens. Между тем люди "хоббиты" из Индонезии, имевшие небольшое телосложение, могли иметь менее выраженную доминантность из-за меньшего размера мозга и частично древолазного образа жизни.

Автор исследования Томас А. Пюшель отметил: "Это первое исследование, которое проверяет несколько основных гипотез о доминантности рук человека в единой системе". Ученый добавил, что полученные результаты связывают доминантность рук с важными человеческими характеристиками, такими как прямохождение и больший размер мозга.

Исследование также осветило интересную загадку, которая до сих пор остается нерешенной. Хотя эволюция, кажется, отдала предпочтение праворукости, небольшая часть населения продолжает быть леворукой. Ученые до сих пор не до конца понимают, почему эта вариация сохранилась на протяжении истории человечества.

Это исследование связывает повседневное поведение человека с глубокими эволюционными изменениями, которые сформировали наш вид. Это может показаться мелкой деталью, однако она отражает то, как человеческое тело и мозг менялись на протяжении миллионов лет.

При написании этого материала использованы материалы IFLScience, PLOS Biology.