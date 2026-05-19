Чому 90% людей є правшами: вчені нарешті виявили причину (фото)

Хоча шульги часто виділяються в культурі та історії, дослідники виявили, що люди набагато сильніше схильні до праворукості, ніж будь-який інший вид приматів. Результати досліджень свідчать про те, що вертикальна хода та розвиток більшого мозку, ймовірно, сформували цю рису упродовж мільйонів років.

Дослідження було зосереджено на даних щодо 2 025 мавп та приматів із 41 виду. Команда порівняла, наскільки сильно різні примати віддавали перевагу одній руці під час повсякденних дій.

Деякі тварини, зокрема павукоподібні мавпи та лангури, демонстрували помітну домінантність однієї руки, але люди виділялються серед усіх інших видів. Дослідники описали людей як "еволюційний виняток" через надзвичайно сильну перевагу однієї руки над іншою.

У дослідженні пояснюється, що ця відмінність стала менш незвичайною, коли вчені включили до свого аналізу розмір мозку та пропорції кінцівок. Люди мають довші ноги порівняно з руками — це будова тіла, пов’язана з ходінням у вертикальному положенні. Натомість людиноподібні мавпи, які проводять більше часу, лазячи та гойдаючись на деревах, зазвичай мають довші руки.

У дослідженні пояснюється, що ця відмінність стала менш незвичайною, коли вчені включили до свого аналізу розмір мозку та пропорції кінцівок Фото: Thomas A. Püschel, Rachel M. Hurwitz, Chris Venditti

На думку дослідників, перехід до ходіння на двох ногах змінив роль людських рук. "Початкове прийняття прямоходіння звільнило верхні кінцівки, створивши нові можливості для використання інструментів, жестової комунікації та інших видів дрібної моторики, в яких латералізація надавала б переваги у виконанні", — написали автори.

Простіше кажучи, коли ранні люди перестали покладатися на руки для пересування, вони могли використовувати їх по-іншому для таких завдань, як перенесення предметів, виготовлення інструментів та комунікація.

Дослідження також пов’язало домінантність руки з ростом людського мозку. Вчені припустили, що більший мозок призвів до сильнішої спеціалізації між двома півкулями. "Одночасно збільшення розміру мозку та пов’язана з цим реорганізація кори, можливо, сприяли більшій спеціалізації півкуль, тим самим підвищуючи нейронну ефективність таких латералізованих дій, особливо після появи роду Homo", — пояснили дослідники.

Дослідження було зосереджено на даних щодо 2 025 мавп та приматів із 41 виду Фото: Thomas A. Püschel, Rachel M. Hurwitz, Chris Venditti

Щоб краще зрозуміти, як домінантність руки змінювалася з часом, команда досліджувала археологічні свідчення від вимерлих родичів людини. Вони розглянули дані про скам’янілості, пов’язані зі структурою кінцівок та розміром мозку, а потім оцінили, наскільки сильно стародавні гомініди могли віддавати перевагу одній руці. Їхні результати свідчать, що найперші прямоході, включаючи Ardipithecus та Australopithecus, ймовірно, мали відносно слабку домінантність руки.

У міру того, як людський мозок збільшувався, праворукість, здається, ставала сильнішою. Дослідники припустили, що Homo erectus та неандертальці, ймовірно, вже виявляли сильну перевагу до правої руки, хоча ця тенденція стала найбільш вираженою у Homo sapiens. Тим часом люди "гобіти" з Індонезії, що мали невелику статуру, могли мати менш виражену домінантність через менший розмір мозку та частково дереволазний спосіб життя.

Автор дослідження Томас А. Пюшель зазначив: "Це перше дослідження, яке перевіряє кілька основних гіпотез щодо домінантності рук людини в єдиній системі". Вчений додав, що отримані результати пов’язують домінантність рук з важливими людськими характеристиками, такими як прямоходіння та більший розмір мозку.

Дослідження також висвітлило цікаву загадку, яка досі залишається невирішеною. Хоча еволюція, здається, віддала перевагу праворукості, невелика частина населення продовжує бути ліворукою. Вчені досі не до кінця розуміють, чому ця варіація збереглася упродовж історії людства.

Це дослідження пов'язує повсякденну поведінку людини з глибокими еволюційними змінами, що сформували наш вид. Це може здаватися дрібною деталлю, проте вона відображає те, як людське тіло та мозок змінювалися упродовж мільйонів років.

Під час написання цього матеріалу використано матеріали IFLScience, PLOS Biology.