Ці види активності можуть допомогти вам краще старіти: це не фізичні вправи (фото)

Вчені продовжують досліджувати, як старіння впливає на організм людини та чи можуть щоденні звички допомогти людям зберегти здоров’я в літньому віці. Дослідники виявили, що соціальні контакти та інтелектуально активні заняття можуть уповільнити фізичний занепад у літніх людей.

Результати показали, що підтримання соціальних зв’язків та інтелектуальна активність пов’язані з меншим ступенем немічності та кращим загальним фізичним станом з плином часу. Дослідження тривало 11 років і охоплювало понад 12 000 австралійців віком 70 років і старше.

На початку дослідження учасники були загалом здоровими і не мали серйозних захворювань, таких як деменція чи серцеві хвороби. Дослідники відстежували кілька ознак старіння, зокрема фізичну силу, швидкість ходьби, роботу пам’яті та здатність виконувати повсякденні дії, такі як купання, одягання та приготування їжі.

Дослідження було зосереджено на 19 видах соціальної, культурної та розумової активності. До них належали читання, прослуховування музики, користування комп’ютером, розгадування кросвордів, гра в карти або шахи, відвідування навчальних курсів та участь у клубах чи місцевих організаціях. Дослідники прагнули з’ясувати, чи пов’язані ці види активності зі зниженням рівня немічності в міру старіння учасників.

Немічність — це медичний стан, який часто асоціюється зі старінням. Вона знижує здатність організму відновлюватися після хвороб або травм та підвищує ризик падінь, госпіталізації, серцевих захворювань, депресії, деменції та передчасної смерті.

Вчені вимірювали немічність за допомогою визнаних наукових методів, зокрема фенотипу Фріда та індексу накопичення дефіциту, які широко використовуються в дослідженнях старіння.

Результати показали, що у літніх людей, які регулярно відвідували клуби або громадські організації, ймовірність розвитку немічності упродовж семи років була на 3% нижчою. Люди, які підтримували міцніші мережі підтримки з родичами або друзями, також мали нижчий ризик немічності. Дослідники припустили, що регулярна соціальна взаємодія може спонукати людей залишатися психічно бадьорими та фізично активними.

Діяльність, що стимулює розумову активність, також показала помітні переваги. Учасники, які грали в шахи, карти або складали пазли та кросворди, мали приблизно на 4% нижчий ризик стати немічними. Діяльність, пов’язана з грамотністю, зокрема написання листів, користування комп’ютерами та відвідування занять, знижувала ризик немічності приблизно на 2%.

Жінки, як виявилося, отримували від цих занять більшу користь, ніж чоловіки. Серед учасниць-жінок зниження ризику немічності становило від 3% до 6%, тоді як серед учасників-чоловіків дослідники спостерігали незначний помітний ефект. Хоча різниця не була значною, результати залишалися стабільними протягом усього дослідження.

Біологічне старіння відбувається через те, що з часом тканини, органи та клітини поступово функціонують менш ефективно. Однак швидкість старіння значно різниться у різних людей. Деякі люди залишаються фізично сильними та розумово активними аж до похилого віку, тоді як інші відчувають швидше погіршення стану. Генетика, спосіб життя, фізична активність, харчування, соціальна взаємодія та розумова стимуляція можуть впливати на те, як швидко просувається старіння.

Дослідники зазначили, що в цьому дослідженні не вивчалися прямі ефекти фізичних вправ або дієти, оскільки попередні дослідження вже встановили, що обидва ці фактори значно знижують ризик немічності. Натомість цей проєкт досліджував, чи може соціальна та когнітивна активність надавати додаткові переваги для здоров’я.

Експерти також рекомендували прості щоденні звички, які можуть сприяти здоровому старінню. Регулярне спілкування з друзями та родиною, читання газет, ігри на стратегію, участь у гуртках за інтересами та відвідування громадських місць можуть допомогти літнім людям підтримувати як психічне, так і фізичне благополуччя.

Розуміння того, як соціальне життя та розумова активність впливають на фізичне здоров’я, може допомогти зменшити навантаження на системи охорони здоров’я та покращити якість життя мільйонів літніх людей. Навіть невеликі зміни у способі життя можуть допомогти багатьом людям довше залишатися самостійними та здоровими.

Під час написання цього матеріалу використано матеріали Science Alert, The Conversation.