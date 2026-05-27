День захисту від Сонця: історія та цікаві факти про SPF-крем (фото)

Щороку 27 травня у світі відзначають День захисту від сонця — дату, яка нагадує про небезпеку ультрафіолетового випромінювання та важливість використання SPF-крему. Сонце необхідне для життя, настрою та вироблення вітаміну D, однак надмірний вплив ультрафіолету може пришвидшувати старіння шкіри, викликати пігментацію та збільшувати ризик серйозних захворювань.

Особливо актуально це навесні та влітку, коли багато людей проводять більше часу на вулиці. Саме тому тема SPF перестала бути лише косметичним трендом. Сьогодні сонцезахисний крем рекомендують дерматологи, косметологи та онкологи по всьому світу як один із найпростіших способів захисту шкіри.

Історія SPF-крему: коли з’явився сонцезахисний крем

Перші сучасні сонцезахисні засоби почали з’являтися ще у 1930-х роках. Вважається, що одним із творців SPF став швейцарський хімік Франц Грайтер, який після сильного сонячного опіку під час сходження в Альпах вирішив створити засіб для захисту шкіри. У 1946 році він представив один із перших кремів від сонця, а пізніше саме він запропонував систему SPF, яка використовується й сьогодні.

Спочатку сонцезахисні засоби були популярними переважно серед туристів та військових. Під час Другої світової війни американські солдати використовували спеціальні пасти для захисту від сонячних опіків у тропічних регіонах. Згодом SPF-креми стали частиною повсякденного догляду, особливо після того, як вчені довели зв’язок між ультрафіолетом та раком шкіри.

У 1970-х і 1980-х роках індустрія сонцезахисту почала активно розвиватися. Люди стали більше дбати про молодість шкіри, а дослідження підтвердили, що саме ультрафіолет є однією з головних причин передчасного старіння. Сьогодні SPF-креми виробляють у різних форматах — від класичних кремів до спреїв, флюїдів і навіть декоративної косметики з сонцезахисними фільтрами.

Що таке SPF: як працює захист від сонця

SPF — це Sun Protection Factor, тобто фактор захисту від сонця. Цей показник демонструє, наскільки довше шкіра може перебувати під сонцем без почервоніння у порівнянні з повною відсутністю захисту. Наприклад, якщо без крему людина отримує опік через 10 хвилин, то SPF 30 теоретично дозволяє перебувати на сонці у 30 разів довше.

Водночас SPF не означає повний блок ультрафіолету. Багато хто помилково вважає, що SPF 50 забезпечує абсолютний захист, але це не так. SPF 15 блокує приблизно 93% UVB-променів, SPF 30 — близько 97%, а SPF 50 — приблизно 98%. Різниця між високими значеннями вже не така велика, як здається на перший погляд.

Також важливо розуміти, що існують UVA- та UVB-промені. UVB переважно викликають опіки, а UVA проникають глибше та пришвидшують старіння шкіри. Саме тому сучасний SPF-крем має бути широкого спектра дії, тобто захищати від обох типів ультрафіолету.

Чи допомагає SPF 15: який SPF краще використовувати щодня

Дискусії навколо SPF 15 тривають уже багато років. Частина людей вважає його занадто слабким, однак дерматологи наголошують: навіть SPF 15 значно кращий, ніж повна відсутність захисту. Для короткого перебування на вулиці або у похмурі дні такий рівень SPF може бути достатнім, особливо якщо людина не проводить багато часу під прямими сонячними променями.

Однак у більшості випадків фахівці рекомендують використовувати SPF 30 або SPF 50. Це особливо важливо влітку, на пляжі, у горах або під час тривалих прогулянок. Людям зі світлою шкірою, схильністю до пігментації чи чутливістю до сонця зазвичай радять вищий рівень захисту.

Сонцезахисний крем важливий не лише у спеку. Ультрафіолет проходить крізь хмари та навіть скло. Саме тому SPF радять наносити щодня, навіть якщо погода здається похмурою.

Як правильно наносити SPF-крем і як часто оновлювати захист

Однією з головних помилок є недостатня кількість SPF-крему. Люди часто наносять занадто тонкий шар, через що реальний рівень захисту стає значно нижчим за заявлений на упаковці.

Також важливо правильно оновлювати SPF. Навіть водостійкі креми поступово втрачають ефективність через піт, дотики до шкіри чи контакт із водою. Дерматологи радять повторно наносити сонцезахисний крем кожні дві години, а також після купання або активного фізичного навантаження.

Ще один поширений міф полягає у тому, що SPF потрібен лише на пляжі. Насправді ультрафіолет впливає на шкіру навіть під час звичайної прогулянки містом, поїздки в автомобілі чи роботи біля вікна. Саме щоденне використання SPF допомагає зменшити ризик фотостаріння та підтримувати здоровий вигляд шкіри.

Міф про SPF для чоловіків: сонцезахисний крем потрібен усім

Довгий час сонцезахисний крем асоціювався переважно з жіночою косметикою. Через це виник міф, що чоловікам SPF не потрібен. Насправді ультрафіолет однаково впливає на всіх людей незалежно від статі. Чоловіча шкіра також старіє, отримує сонячні опіки та може зазнавати серйозних ушкоджень.

Більше того, статистика показує, що чоловіки часто ігнорують захист шкіри під час роботи чи відпочинку на сонці. Через це ризики для здоров’я можуть навіть зростати. Особливо це стосується людей, які багато часу проводять на відкритому повітрі.

Сучасні SPF-креми давно перестали бути "лише косметикою". Багато засобів мають легкі текстури без жирного блиску та підходять для будь-якого типу шкіри. Саме тому дерматологи рекомендують використовувати SPF усім — незалежно від віку чи статі.

Цікаві факти про SPF-креми

У деяких країнах SPF уже став частиною культури щоденного догляду. Наприклад, у Південній Кореї та Японії сонцезахисний крем використовують практично щодня протягом усього року. Там захист шкіри вважають такою ж базовою звичкою, як чищення зубів.

Цікаво й те, що сніг може відбивати до 80% ультрафіолетових променів. Саме тому сонячні опіки часто трапляються не лише влітку, а й узимку в горах. А вода та пісок додатково підсилюють вплив сонця, віддзеркалюючи UV-промені на шкіру.

Ще один несподіваний факт — ультрафіолет є однією з головних причин появи зморшок. За оцінками дерматологів, значна частина видимих ознак старіння пов’язана саме із сонячним випромінюванням, а не лише з віком. Саме тому регулярне використання SPF сьогодні вважають одним із найефективніших способів зберегти здоров’я та молодість шкіри.

