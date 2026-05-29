Найвища гора в Сонячній системі з'явилася 3 млрд років тому: розташована не на Землі (фото)

Цей згаслий вулкан, який називається гора Олімп, майже в 3 рази вищий за найвищу гору на Землі. Його площу можна порівняти з площею Польщі.

Другою найменшою планетою в Сонячній системі після Меркурія є Марс. Попри це на Червоній планеті розташований найбільший вулкан у Сонячній системі — гора Олімп. Вкотре переконатися в тому, що це неймовірно величезне природне утворення допомагають нові фотографії, зроблені космічним апаратом Mars Express.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Гора Олімп — це згаслий щитовий вулкан, який розташований на Марсі. Його діаметр становить приблизно 600 км, а площа — близько 300 000 кв. км, що можна порівняти з площею Польщі. Це найвищий вулкан і найвища гора в Сонячній системі має висоту приблизно 21 кілометр. Тобто гора Олімп майже в 3 рази вища за найвищу гору на Землі — Еверест.

Відео дня

Якщо зберегти пропорції вулкана щодо Марса і створити щось подібне на Землі, то вийшла б гора заввишки близько 40 кілометрів.

Гора Олімп настільки величезна і висока, що ви не змогли б, стоячи на її вершині, оцінити її масштаби. Схил настільки пологий, що навіть якби ви перебували на вершині вулкана, горизонт знаходився б не далі 3 кілометрів. Це пов'язано з кривизною поверхні планети.

Вкотре переконатися в тому, що це неймовірно величезне природне утворення допомагають нові фотографії, зроблені космічним апаратом Mars Express Фото: ESA

Цей щитовий вулкан з'явився приблизно 3,5 мільярда років тому, і як вважають учені, він вивергав лаву ще відносно недавно за космічними мірками. За оцінками планетологів, виверження вулкана відбувалися ще 25 мільйонів років, а можливо, навіть 2 мільйони років тому. У той час на Землі вже з'явилися перші предки людини.

Гора Олімп дивує не тільки своїми розмірами, а й деякими особливостями. Цей вулкан розташований недалеко від екватора Марса, а тому вчені нещодавно були здивовані тим, що на вершині гори Олімп було виявлено крижаний покрив. Цього ніхто не очікував.

Дослідники вважали, що водяний лід на вершині гори Олімп не може утворитися через те, що вона розташована поруч з екватором Марса, де більш активне сонячне випромінювання. Тобто там вищі температури як на поверхні планети, так і на вершинах гір. Вчені кажуть, що потрібно ще зрозуміти яким чином водяний лід може існувати на вершині такої високої гори на Марсі.

Інші новини науки

Найбільший вулкан у Сонячній системі в минулому був іншим об'єктом.

Невідомий об'єкт пролетів між Землею і зіркою: викривив простір-час.

Під час написання матеріалу використано джерела: ESA, IFLScience.