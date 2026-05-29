Невідомий об'єкт пролетів між Землею і зіркою: викривив простір-час

Астрономи вважають, що цей об'єкт, який розташований у нашій галактиці, міг сформуватися в перші секунди існування Всесвіту.

Вчені займалися пошуком блукаючих планет, а також ознак існування первинних чорних дір і виявили загадковий об'єкт у космосі. Він пролетів між Землею і зіркою в сусідній галактиці Велика Магелланова Хмара і ця подія тривала всього 1 годину. Хоча це може бути блукаюча планета, астрономи вважають, що найімовірніше це об'єкт, який сформувався в перші кілька миттєвостей після Великого вибуху.

Іноді астрономам виявити ті чи інші об'єкти в космосі допомагають події гравітаційного лінзування. Це ефект, який виникає через те, що наявність маси викривляє тканину простору-часу. Ефект особливо добре проявляється навколо дуже масивних об'єктів, таких як галактики, але навіть зірки або планети можуть викликати спостережуваний ступінь викривлення тканини простору-часу.

Коли цільовий об'єкт розташований між Землею та іншим об'єктом у космосі, це викривлення діє як лінза і збільшує світло, що виходить від більш віддаленого об'єкта. Завдяки цьому світлу можна побачити об'єкт-лінзу, який безпосередньо побачити неможливо.

Вчені займалися пошуком блукаючих планет, а також ознак існування первинних чорних дір. Перші являють собою викинуті зі своєї системи планети, які не пов'язані гравітацією з жодною зіркою. Другі — це гіпотетичні об'єкти, які, як вважається, виникли в перші секунди після Великого вибуху. Але досі немає достатніх доказів існування первинних чорних дір.

Астрономи вважають, що виявили первинну чорну діру Фото: ESA/Hubble

Та все ж астрономи виявили загадковий об'єкт, який протягом години перебував між Землею та зіркою в галактиці Велика Магелланова Хмара. Виявлення відбулося завдяки гравітаційному лінзуванню, коли відбулося посилення світла зірки.

Астрономи вважають, що цей об'єкт, який знаходиться в нашій галактиці Чумацький Шлях, звичайно, може бути блукаючою планетою, але багато ознак вказують на те, що це може бути первинна чорна діра.

Розрахунки показують, що маса цього об'єкта приблизно втричі перевищує масу Місяця, і розташований він у межах гало з темної матерії, що оточує Чумацький Шлях. До речі, деякі теорії припускають, що темна матерія, яку не видно напряму, адже вона не відбиває світло, але видно завдяки гравітаційному впливу, може складатися з первинних чорних дір. Тож виявлення загадкового об'єкта, який може бути первинною чорною дірою там, де знаходиться багато темної матерії, може вказувати на природу останньої.

І все ж астрономи кажуть, що для підтвердження того, що вони виявили первинну чорну діру, необхідно провести більше досліджень.

