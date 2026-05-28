Чи можуть інопланетяни прилетіти на Землю: ці технології потрібні для міжзоряної подорожі

Якщо розумні інопланетяни існують, то щоб прилетіти на нашу планету, їм знадобляться технології, яких поки що в нас немає. Міжзоряні подорожі можливі, але не все так просто, як може здатися на перший погляд.

Минулого тижня Пентагон продовжив публікацію фотографій і відеороликів, на яких зображені незрозумілі літаючі об'єкти, більш відомі як НЛО. Деякі люди вважають, що це можуть бути представники інопланетних цивілізацій, які дісталися до Землі. Щоб оцінити ймовірність появи інопланетян на нашій планеті, необхідно зрозуміти перешкоди, які позаземному космічному кораблю доведеться подолати, щоб досягти Землі. Про це розповідає аерокосмічний інженер Кай Джеймс із Технологічного інституту штату Джорджія.

Рух майже зі швидкістю світла

Немає жодних доказів того, що розумні інопланетяни мешкають десь у Сонячній системі. Тож якщо позаземна цивілізація існує, то вона живе на планеті, яка розташована за десятки, а може й сотні світлових років від нас. Нагадуємо, що один світловий рік дорівнює приблизно 9,6 трильйона кілометрів.

З огляду на величезні відстані між зоряними системами, будь-яка подорож інопланетян на Землю триватиме багато років, а можливо, і кілька століть. Щоб уникнути потенційної аварії, яка може виникнути під час тривалої подорожі в космосі, необхідно рухатися якомога швидше.

Але жоден об'єкт не може рухатися швидше за швидкість світла (300 000 км/с). Вважається, що космічний корабель можна розігнати до крейсерської швидкості, що становить 10% швидкості світла або 30 000 км/с. За такої швидкості подолання відстані в 10 світлових років займе приблизно 100 років.

Термоядерний двигун або антиматерія

Щоб розігнати космічний корабель до такої швидкості, не можна використовувати традиційні ракетні хімічні двигуни. Річ у тім, що для такої швидкості необхідна величезна кількість палива, а отже, потрібна величезна маса корабля. Але що більша маса, то більше потрібно палива для його розгону. Тому, щоб космічний корабель зміг досягти крейсерської швидкості 30 000 км/с, маса палива на його борту має бути більшою, ніж маса спостережуваного Всесвіту.

Теоретично більш ефективним способом пересування між зірками є використання двигуна на антиматерії. Коли частинки антиматерії та звичайної матерії вступають у контакт, то 100% їхньої сумарної маси перетворюється на енергію. Це дає змогу досягти однієї десятої швидкості світла, але при цьому маса необхідного палива становитиме всього 25% маси космічного корабля. Недоліком антиматерії є те, що вона дуже нестабільна і її важко отримати, а ще вартість крихітної кількості цієї речовини становить сотні мільйонів доларів.

Фото: IFLS

Тому більш імовірною альтернативою виступає термоядерний двигун. Він використовує енергію термоядерного синтезу, процесу, який підтримує життя Сонця та інших зірок. Такий двигун міг би виробити в 10 мільйонів разів більше енергії, ніж хімічний ракетний двигун. Але для швидкості 30 000 км/с необхідно, щоб маса палива була приблизно в 150 разів більшою за масу космічного корабля.

Чи можуть інопланетяни прилетіти на Землю?

Це означає, що якщо інопланетяни можуть здійснювати міжзоряні подорожі, то вони навчилися ефективно перетворювати енергію, що виділяється термоядерним синтезом або антиматерією, на тягу. При цьому інопланетяни мали створити надлегкий космічний корабель, але який є надзвичайно міцним, щоб не постраждати від руйнівного бомбардування космічного пилу.

Теоретично, космічний корабель інопланетян мав би бути легким, міцним і мати захист у вигляді магнітного поля, яке б також захищало від міжзоряного випромінювання з високою енергією, здатного зруйнувати будь-яку конструкцію на швидкості 10 % швидкості світла.

Створити такий корабель надзвичайно складно, а значить інопланетяни повинні були навчитися це робити. Якщо вони не змогли навчиться, то ймовірність їхнього відвідування Землі близька до нуля.

Жоден закон фізики не забороняє міжзоряну подорож на Землю. Це означає, що інопланетна цивілізація могла все ж таки відкрити такі технології, які поки що недоступні людству. Тому, якщо інопланетяни існують, то теоретично вони могли долетіти до Землі, подолавши величезну відстань у космосі. І тут можна згадати головний слоган знаменитого серіалу "Секретні матеріали": істина десь там.

Під час написання матеріалу використано джерела: Phys.