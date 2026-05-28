Новий запуск найбільшої ракети у світі заборонили: сталася аварія, що відомо (відео)

Ракета Starship V3 виконала лише один запуск у космос, але Федеральне управління цивільної авіації США призупинило її подальші польоти.

Лише через п'ять днів після першого польоту в космос найбільшої ракети у світі Starship V3 компанії SpaceX нові запуски опинилися під забороною до закінчення розслідування аварії. Це пов'язано з невдалим приземленням нижньої частини ракети. Відновлення польотів відбудеться, коли на це дасть дозвіл Федеральне управління цивільної авіації США.

23 травня відбувся перший випробувальний політ Starship V3 — це багаторазова найбільша та найпотужніша ракета у світі, створена компанією SpaceX. Але нові запуски призупинено, адже Федеральне управління цивільної авіації США назвало ситуацію з приземленням нижнього ступеня Starship V3 під назвою Super Heavy аварійною і такою, що загрожує громадській безпеці. Поки не закінчиться розслідування причин аварії SpaceX не може здійснювати нових запусків Starship V3.

Ця ракета заввишки 124,4 метра складається з двох елементів, обидва з яких створені для багаторазової експлуатації: нижня ступінь, вона ж прискорювач, називається Super Heavy, а верхня, вона ж космічний корабель, називається Starship, або просто Ship.

У компанії SpaceX вважають, що Starship V3, уже третя версія цієї ракети, зробить революцію в космічних польотах і дасть змогу створити колонії на Марсі та інших більш далеких світах Сонячної системи.

Starship V3 — це перша модифікація цієї ракети, яка може доставляти людей і вантажі далеко за межі навколоземної орбіти. Якщо все піде за планом, то модернізований космічний корабель Starship у 2028 році доставить астронавтів NASA на поверхню Місяця.

Перший випробувальний політ Starship V3 і 12-й для всіх версій ракети, став дуже важливою подією для компанії SpaceX. Він вважається успішним, адже верхній ступінь ракети зміг вивести на орбіту два десятки макетів супутників Starlink і два справжніх супутники Starlink. Верхній ступінь ракети також зміг пережити вхід назад в атмосферу Землі та здійснив контрольоване приводнення в Індійському океані біля узбережжя Західної Австралії. Щоправда наприкінці цей ступінь вибухнув, але також контрольовано, як це можна побачити на відео вище.

Водночас нижній ступінь, Super Heavy, не зміг виконати м'яке і контрольоване приводнення в Мексиканській затоці. Виникли проблеми з руховою системою і відбулося жорстке приводнення, як повідомили у SpaceX.

Федеральне управління цивільної авіації спільно з компанією проводить розслідування причин аварії, але неясно, скільки часу це займе. У SpaceX сподіваються швидко отримати необхідний дозвіл на новий запуск Starship V3.

Під час написання матеріалу використано джерела: SpaceX, Space.