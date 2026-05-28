Новый запуск самой большой ракеты в мире запретили: произошла авария, что известно (видео)

Ракета Starship V3 выполнила всего один запуск в космос, но Федеральное управление гражданской авиации США приостановило ее дальнейшие полеты.

Всего через пять дней после первого полета в космос самой большой ракеты в мире Starship V3 компании SpaceX новые запуски оказались под запретом до окончания расследования аварии. Это связано с неудачным приземлением нижней части ракеты. Возобновление полетов произойдет, когда на это даст разрешение Федеральное управление гражданской авиации США.

23 мая состоялся первый испытательный полет Starship V3 – это многоразовая самая большая и самая мощная ракета в мире, созданная компанией SpaceX. Но новые запуски приостановлены, ведь Федеральное управление гражданской авиации США назвало ситуацию с приземлением нижней ступени Starship V3 под названием Super Heavy аварийной и той, которая угрожает общественной безопасности. Пока не закончится расследование причин аварии SpaceX не может осуществлять новых запусков Starship V3.

Эта ракета высотой 124,4 метра состоит из двух элементов, оба из которых созданы для многоразовой эксплуатации: нижняя ступень, она же ускоритель, называется Super Heavy, а верхняя, она же космический корабль, называется Starship, или просто Ship.

В компании SpaceX считают, что Starship V3, уже третья версия данной ракеты, произведет революцию в космических полетах и позволит создать колонии на Марсе и других более далеких мирах Солнечной системы.

Starship V3 – это первая модификация данной ракеты, которая может доставлять людей и грузы далеко за пределы околоземной орбиты. Если все пойдет по плану, то модернизированный космический корабль Starship в 2028 году доставит астронавтов NASA на поверхность Луны.

Первый испытательный полет Starship V3 и 12-й для всех версий ракеты, стал очень важным событием для компании SpaceX. Он считается успешным, ведь верхняя ступень ракеты смогла вывести на орбите два десят5ка макетов спутников Starlink и два настоящих спутника Starlink. Верхняя ступень ракеты также смогла пережить вход обратно в атмосферу Земли и совершила контролируемое приводнение в Индийском океане у побережья Западной Австралии. Правда в конце эта ступень взорвалась, но также контролируемо, как это можно увидеть на видео выше.

В то же время нижняя ступень, Super Heavy не смогла выполнить мягкое и контролируемое приводнение в Мексиканском заливе. Возникли проблемы с двигательной системой и состоялось жесткое приводнение, как сообщили в SpaceX.

Федеральное управление гражданской авиации совместно с компанией проводит расследование причин аварии, но неясно, сколько времени это займет это. В SpaceX надеются быстро получить необходимое разрешение на новый запуск Starship V3.

При написании материала использованы источники: SpaceX, Space.