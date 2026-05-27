Войскам США придется высадиться на Луну: отчет предполагает начало войны в космосе

Космическим силам США следует подготовиться к высадке военнослужащих на поверхность Луны. Это нужно для проведения потенциальных оборонительных операций в рамках возможного противостояния с Китаем, считают аналитики.

США и Китай планируют создать постоянную базу в районе южного полюса Луны, где сосредоточены необходимые для этого ресурсы. Хотя Луна является ничейной территорией, новый отчет предполагает, что США должны быть готовы к борьбе за контроль над лунными ресурсами и территорией. Отчет аналитиков Института аэрокосмических исследований им. Митчелла предполагает, что в будущем военные Космических сил США должны будут разместиться как на поверхности Луны, так и на космических станциях вокруг нее. Это необходимо для проведения оборонительных операций в рамках возможного противостояния с Китаем. Аналитики считают, что назревает космическая война.

В новом отчете сказано, что амбиции Китая в области освоения космоса и полетов на Луну представляют собой угрозу для национальной безопасности США из-за своей военной ориентации.

За последние несколько лет Китай продвинулся значительно вперед в плане освоения космоса, в частности в 2022 году была создана орбитальная станция "Тяньгун", где проводится испытание разнообразных технологий. А к 2030 году Китай планирует высадить своих астронавтов на поверхность Луны, а затем построить там свою базу. В отчете сказано, что Китай может получить преимущество "в установлении норм, стандартов и юридических аспектов для жизни Луне и лунной экономики".

В то же время китайские официальные лица неоднократно подчеркивали мирное использование и совместное исследование Луны вместе с другими странами. Но новый отчет указывает на то, что Китай может использовать военные действия для утверждения территориального господства на Луне. И это вызывает беспокойство у американских аналитиков. Они считают, что Космическим силам США следует начать разработку военной программы для осуществления размещения регулярной армии на поверхности Луны и на космических станция на окололунной орбите для защиты интересов США.

Согласно Договору о космосе 1967 года, любой стране запрещено проводить военную деятельность на Луне, и никакая страна не может назвать спутник Земли своей собственностью. Американские аналитики считают, что Китай может проигнорировать условия Договора о космосе и лунная база может представлять собой далеко не мирный объект. В отчете сказано, что на Луне может начаться война за территории и ресурсы и США должны быть готовы к ней.

"Тот, кто первым создаст прочную, защищенную инфраструктуру от низкой околоземной орбиты до Луны, получит право устанавливать и обеспечивать соблюдение норм и стандартов в космсое", — сказано в отчете.

При написании материала использованы источники: Gizmodo.