Військам США доведеться висадитися на Місяць: звіт передбачає початок війни в космосі

Космічним силам США слід підготуватися до висадки військовослужбовців на поверхню Місяця. Це потрібно для проведення потенційних оборонних операцій у рамках можливого протистояння з Китаєм, вважають аналітики.

США і Китай планують створити постійну базу в районі південного полюса Місяця, де зосереджені необхідні для цього ресурси. Хоча Місяць є нічийною територією, новий звіт припускає, що США мають бути готовими до боротьби за контроль над місячними ресурсами і територією. Звіт аналітиків Інституту аерокосмічних досліджень ім. Мітчелла передбачає. Мітчелла передбачає, що в майбутньому військові Космічних сил США повинні будуть розміститися як на поверхні Місяця, так і на космічних станціях навколо нього. Це необхідно для проведення оборонних операцій у рамках можливого протистояння з Китаєм. Аналітики вважають, що назріває космічна війна.

У новому звіті зазначено, що амбіції Китаю в галузі освоєння космосу і польотів на Місяць становлять загрозу для національної безпеки США через свою військову орієнтацію.

За останні кілька років Китай просунувся значно вперед у плані освоєння космосу, зокрема 2022 року було створено орбітальну станцію "Тяньгун", де проводять випробування різноманітних технологій. А до 2030 року Китай планує висадити своїх астронавтів на поверхню Місяця, а потім побудувати там свою базу. У звіті зазначено, що Китай може отримати перевагу "у встановленні норм, стандартів і юридичних аспектів для життя на Місяці та місячної економіки".

Фото: Daily Mail

Водночас китайські офіційні особи неодноразово наголошували на мирному використанні та спільному дослідженні Місяця разом з іншими країнами. Але новий звіт вказує на те, що Китай може використати військові дії для утвердження територіального панування на Місяці. І це викликає занепокоєння в американських аналітиків. Вони вважають, що Космічним силам США слід почати розробку військової програми для здійснення розміщення регулярної армії на поверхні Місяця і на космічних станціях на навколомісячній орбіті для захисту інтересів США.

Згідно з Договором про космос 1967 року, будь-якій країні заборонено проводити військову діяльність на Місяці, і жодна країна не може назвати супутник Землі своєю власністю. Американські аналітики вважають, що Китай може проігнорувати умови Договору про космос і місячна база може бути далеко не мирним об'єктом. У звіті зазначено, що на Місяці може початися війна за території та ресурси, і США мають бути готові до неї.

"Той, хто першим створить міцну, захищену інфраструктуру від низької навколоземної орбіти до Місяця, отримає право встановлювати і забезпечувати дотримання норм і стандартів у космічному просторі", — йдеться у звіті.

Під час написання матеріалу використано джерела: Gizmodo.