Могут ли инопланетяне прилететь на Землю: эти технологии нужны для межзвездного путешествия

Если разумные инопланетяне существуют, то чтобы прилететь на нашу планету им потребуются технологии, которых пока у нас нет. Межзвездные путешествия возможны, но не все так просто, как может показаться на первый взгляд.

На прошлой неделе Пентагон продолжил публикацию фотографий и видеороликов, на которых изображены необъяснимые летающие объекты, более известные как НЛО. Некоторые люди считают, что это могут быть представители инопланетных цивилизаций, которые добрались до Земли. Чтобы оценить вероятность появления инопланетян на нашей планете, необходимо понять препятствия, которые внеземному космическому кораблю придется преодолеть, чтобы достичь Земли. Об это рассказывает аэрокосмический инженер Кай Джеймс из Технологического института штата Джорджия.

Движение почти со скоростью света

Нет никаких доказательств того, что разумные инопланетяне обитают где-то в Солнечной системе. Поэтому если внеземная цивилизация существует, то она живет на планете, которая находится в десятках, а может и сотнях световых лет от нас. Напоминаем, что один световой год равен примерно 9,6 триллиона километров.

Учитывая огромные расстояния между звездными системами, любое путешествие инопланетян на Землю займет много лет, а возможно, и несколько столетий. Чтобы избежать потенциальной аварии, которая может возникнуть во время длительного путешествия в космосе, необходимо двигаться как можно быстрее.

Но ни один объект не может двигаться быстрее скорости света (300 000 км/с). Считается, что космический корабль можно разогнать до крейсерской скорости, составляющей 10% скорости света или 30 000 км/с. При такой скорости преодоление расстояния в 10 световых лет займет приблизительно 100 лет.

Термоядерный двигатель или антиматерия

Чтобы разогнать космический корабль до такой скорости нельзя использовать традиционные ракетные химические двигатели. Дело в том, что для такой скорости необходимо огромное количество топлива, а значит нужна огромная масса корабля. Но чем больше масса, тем больше нужно топлива для его разгона. Поэтому, чтобы космический корабль смог достичь крейсерской скорости 30 000 км/с, масса топлива на его борту должна быть больше, чем масса наблюдаемой Вселенной.

Теоретически более эффективным способом передвижения между звездами является использование двигателя на антиматерии. Когда частицы антиматерии и обычной материи вступают в контакт, то 100% их суммарной массы преобразуется в энергию. Это позволяет достичь одной десятой скорости света, но при этом масса необходимого топлива будет составлять всего 25% массы космического корабля. Недостатком антиматерии является то, что она очень нестабильная и ее трудно получить, а еще стоимость крошечного количества этого вещества составляет сотни миллионов долларов.

Поэтому более вероятной альтернативой выступает термоядерный двигатель. Он использует энергию термоядерного синтеза, процесса, который поддерживает жизнь Солнца и других звезд. Такой двигатель мог бы произвести в 10 миллионов раз больше энергии, чем химический ракетный двигатель. Но для скорости 30 000 км/с необходимо, чтобы масса топлива была примерно в 150 раз больше массы космического корабля.

Могут ли инопланетяне прилететь на Землю?

Это значит, что если инопланетяне могут совершать межзвездные путешествия, то они научились эффективно преобразовывать энергию, выделяемую термоядерным синтезом или антиматерией, в тягу. При этом инопланетяне должны были создать сверхлегкий космический корабль, но который является чрезвычайно прочным, чтобы не пострадать от разрушительной бомбардировки космической пыли.

Теоретически, космический корабль инопланетян должен быть легким, прочным и иметь защиту в виде магнитное поля, которое бы также защищало от межзвездного излучения с высокой энергией, способного разрушить любую конструкцию на скорости 10 % скорости света.

Создать такой корабль чрезвычайно сложно, а значит инопланетяне должны были научиться это делать. Если они не смогли научится, то вероятность их посещения Земли близка к нулю.

Ни один закон физики не запрещает межзвездное путешествие на Землю. Это значит, что инопланетная цивилизация могла все же открыть такие технологии, которые пока недоступны человечеству. Поэтому, если инопланетяне существуют, то теоретически они могли долететь до Земли, преодолев огромное расстояние в космосе. И тут можно вспомнить главный слоган знаменитого серила "Секретные материалы": истина где-то там.

При написании материала использованы источники: Phys.