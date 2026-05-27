Рассекреченные файлы об НЛО хранят тайну "падших ангелов": на видео видны фигуры в полете (видео)

Новая порция рассекреченных документов об НЛО содержит данные о таинственных падающих объектах — некоторые считают, что речь идет о библейских "падших ангелах".

На прошлой неделе администрация Трампа опубликовала новую волну файлов об НЛО, включая ранее неопубликованные кадры таинственных объектов, которые некоторые сравнивают с "падшими ангелами", описанными в Библии, пишет Фокус.

Последняя порция информации была опубликована 22 мая и включала 46 видео, которые Конгресс требовал от Пентагона в течение последних нескольких месяцев. Наиболее четкие кадры запечатлели два инцидента, когда американские спутники зафиксировали НЛО странной формы, летящие над неизвестными водоемами в течение нескольких минут.

На одном из эти видео запечатлена небольшая фигура в полете, которая, как считают некоторые, похожа на человека с крыльями. Более того, некоторые считают, что на кадрах можно заметить, как выступы на верхней части тела фигуры двигаются назад и вперед.

Вторая партия файлов об НЛО, опубликованных Пентагоном, включала видео, на котором был показан НЛО, напоминающий библейский объект, известный как херувимы Фото: US Department of War

Пользователи отмечают, что из всех опубликованных файлов, это видео с "падающим ангелом", вероятно, является наиболее любопытным. Объект почти выглядит человекоподобным, с видимыми руками и ногами.

Еще одно видео также запечатлело странный объект, которые более 10 минут летел над водой. Однако, когда американский военный спутник приблизился к нему, стало ясно, что у объекта со всех сторон появились несколько выступов или щупалец. Это был объект странной формы, чем-то напоминающий библейский объект, известный как Херувимы, многоликие крылатые ангельские существа, описанные в Книге Иезекииля.

Отметим, что недавно рассекреченные видео стали вторым случаем в этом месяце, когда НЛО сравнили с библейским транспортным средством, описанным как имеющее "колеса внутри колес". Еще одно видео из первой партии файлов об НЛО, опубликованных 8 мая, показало кадры "восьмиконечной звезды", проносящейся в темноте с неровными, меняющими форму "щупальцами".

Пастор из Техаса Джош Хоуэртон заявил, что восьмиконечный объект напоминает странные небесные структуры, описанные в Книге Иезекииля, где рассказывается о светящихся сущностях и таинственных колесах, движущихся рядом с троном-колесницей Бога, не поворачиваясь.

Считается, что предполагаемое наблюдение ангела произошло 1 июня 2020 года, когда военный спутник, используемый Центральным командованием США, запечатлел объект в полете. CENTCOM отвечает за военные операции США на Ближнем Востоке и в некоторых частях Центральной Азии и Африки.

При написании использовались материалы X, Daily Mail.