Розсекречені файли про НЛО зберігають таємницю "занепалих ангелів": на відео видно фігури у польоті (відео)

Нова порція розсекречених документів про НЛО містить дані про таємничі падаючі об'єкти — дехто вважає, що йдеться про біблійних "занепалих ангелів".

Минулого тижня адміністрація Трампа опублікувала нову хвилю файлів про НЛО, включно з раніше неопублікованими кадрами таємничих об'єктів, які дехто порівнює з "занепалими ангелами", описаними в Біблії, пише Фокус.

Остання порція інформації була опублікована 22 травня і включала 46 відео, які Конгрес вимагав від Пентагону протягом останніх кількох місяців. Найчіткіші кадри зафіксували два інциденти, коли американські супутники зафіксували НЛО дивної форми, що летять над невідомими водоймами протягом кількох хвилин.

На одному з цих відео зображена невелика фігура в польоті, яка, як вважають деякі, схожа на людину з крилами. Ба більше, дехто вважає, що на кадрах можна помітити, як виступи на верхній частині тіла фігури рухаються назад і вперед.

Друга партія файлів про НЛО, опублікованих Пентагоном, включала відео, на якому було показано НЛО, що нагадує біблійний об'єкт, відомий як херувими Фото: US Department of War

Користувачі зазначають, що з усіх опублікованих файлів, це відео з "ангелом, що падає", ймовірно, є найбільш цікавим. Об'єкт майже виглядає людиноподібним, з видимими руками і ногами.

Ще одне відео також зафіксувало дивний об'єкт, який понад 10 хвилин летів над водою. Однак, коли американський військовий супутник наблизився до нього, стало зрозуміло, що в об'єкта з усіх боків з'явилися кілька виступів або щупалець. Це був об'єкт дивної форми, що чимось нагадує біблійний об'єкт, відомий як Херувими, багатоликі крилаті ангельські істоти, описані в Книзі Єзекіїля.

Зазначимо, що нещодавно розсекречені відео стали другим випадком цього місяця, коли НЛО порівняли з біблійним транспортним засобом, описаним як такий, що має "колеса всередині коліс". Ще одне відео з першої партії файлів про НЛО, опублікованих 8 травня, показало кадри "восьмикутної зірки", що проноситься в темряві з нерівними, мінливими форму "щупальцями".

Пастор із Техасу Джош Говертон заявив, що восьмикутний об'єкт нагадує дивні небесні структури, описані в Книзі Єзекіїля, де розповідається про сутності, які світяться, і таємничі колеса, які рухаються поруч із троном-колісницею Бога, не повертаючись.

Вважають, що передбачуване спостереження ангела відбулося 1 червня 2020 року, коли військовий супутник, який використовує Центральне командування США, зафіксував об'єкт у польоті. CENTCOM відповідає за військові операції США на Близькому Сході і в деяких частинах Центральної Азії та Африки.

Під час написання використовували матеріали X, Daily Mail.