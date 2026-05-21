За одним НЛО гналися 13 винищувачів: оприлюднено документи під грифом "Цілком таємно"

Сотні секретних документів були оприлюднені після багаторічної судової тяганини з розвідувальним співтовариством США.

Некомерційна організація Disclosure Foundation, що чинить тиск на уряд США у зв'язку з розслідуванням випадків НЛО, отримала 334 сторінки розвідувальних звітів від Агентства національної безпеки (АНБ), служби електронного прослуховування країни.

У документах містяться звіти про радіолокаційне стеження, зокрема, військові та розвідувальні повідомлення про те, що з'являлося на екранах по всьому світу під час холодної війни.

Хоча документи були сильно відредаговані, в одному з інцидентів докладно описується, як 13 винищувачів були відправлені в погоню за одним НЛО, поміченим військовим радаром.

Під час ще однієї зустрічі свідки побачили НЛО у формі зірки, що світився. Він рухався вгору і вниз з величезною швидкістю, які були б неможливими для звичайного літального апарату.

Хоча в десятках нещодавно розсекречених файлів стверджували, що непізнані об'єкти, ймовірно, були повітряними кулями, кожен звіт було позначено як "Цілком таємно Умбра" — один із найвищих рівнів секретності, які використовує АНБ для своїх найсекретніших повідомлень.

Ці файли були оприлюднені за розпорядженням президента США Дональда Трампа.

Нові розвідувальні звіти засвідчили, що протягом невідомого періоду часу військові радіолокатори регулярно відстежували об'єкти, що описуються як зіркоподібні, дископодібні, сферичні, яскраві кулі і навіть дирижабль або сигароподібний літальний апарат.

У звітах розвідувального агентства не вказано, в якій країні відбулися ці події, в якому році були помічені НЛО і хто бачив ці об'єкти.

Але в одному з документів є натяки на те, що принаймні один інцидент міг статися на території Радянського Союзу за часів холодної війни. Того разу за НЛО погналися 13 винищувачів. У розвідувальному звіті згадувалися літаки МіГ.

Під час написання цього матеріалу використано матеріали Disclosure Foundation, Daily Mail.