За одним НЛО гнались 13 истребителей: обнародованы документы под грифом "Совершенно секретно"

Сотни секретных документов были обнародованы после многолетней судебной тяжбы с разведывательным сообществом США.

Некоммерческая организация Disclosure Foundation, оказывающая давление на правительство США в связи с расследованием случаев НЛО, получила 334 страницы разведывательных отчетов от Агентства национальной безопасности (АНБ), службы электронного прослушивания страны.

В документах содержатся отчеты о радиолокационном слежении, в частности, военные и разведывательные сообщения о том, что появлялось на экранах по всему миру во время холодной войны.

Хотя документы были сильно отредактированы, в одном из инцидентов подробно описывается, как 13 истребителей были отправлены в погоню за одним НЛО, замеченным военным радаром.

В ходе еще одной встречи свидетели увидели светящийся НЛО в форме звезды. Он двигался вверх и вниз с огромной скоростью, которые были бы невозможными для обычного летательного аппарата.

Хотя в десятках недавно рассекреченных файлов утверждалось, что неопознанные объекты, вероятно, были воздушными шарами, каждый отчет был помечен как "Совершенно секретно Умбра" — один из самых высоких уровней секретности, используемых АНБ для своих самых секретных сообщений.

Эти файлы были обнародованы по распоряжению президента США Дональда Трампа.

Новые разведывательные отчеты показали, что в течение неизвестного периода времени военные радиолокаторы регулярно отслеживали объекты, описываемые как звездообразные, дискообразные, сферические, яркие шары и даже дирижабль или сигарообразный летательный аппарат.

В отчетах разведывательного агентства не указано, в какой стране произошли эти события, в каком году были замечены НЛО и кто видел эти объекты.

Но в одном из документов есть намеки на то, что по крайней мере один инцидент мог произойти на территории Советского Союза во времена холодной войны. В тот раз за НЛО погнались 13 истребителей. В разведывательном отчете упоминались самолеты МиГ.

При написании этого материала использованы материалы Disclosure Foundation, Daily Mail.