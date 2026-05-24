Пентагон обнародовал вторую партию секретных файлов НЛО: зафиксированы объекты над Ираном

Пентагон опубликовал вторую часть рассекреченных материалов об НЛО, в которую вошли более 50 видео, документы и свидетельства военных и гражданских очевидцев. Среди новых материалов — записи загадочных объектов над Ираном, Сирией и Ближним Востоком.

Первое обнародование в начале этого месяца 162 файлов с секретными или редко известными отчетами о наблюдениях НЛО получило более миллиарда просмотров на правительственном веб-сайте, созданном для их размещения, сообщили The Guardian.

Следующий релиз, также события которого восходят к десятилетиям назад, содержит еще 50 видео и документов, в том числе свидетельства гражданских лиц и военных из первых уст. На одном видео с Ближнего Востока 2019 года, снятом, вероятно, с инфракрасного датчика на борту американской военной платформы, зафиксировано три объекта, летящих над Персидским заливом.

На видео 2022 года видна еще одна группировка из четырех неидентифицированных объектов, пролетающая мимо судов у берегов Ирана. На кадрах, сделанных над Сирией в 2021 году, видно таинственный объект, который мчится прочь со скоростью, подобной варп-скорости из научно-фантастических фильмов.

Відео дня

Мало кто из объектов напоминает летающие тарелки, диски или другие традиционные формы НЛО, хотя на одном видео, сделанном в октябре 2022 года в нераскрытом месте, видно сигарообразный объект, несущийся над тем, что, вероятно, является жилым районом.

Ни одно из видео не сопровождается объяснениями, а Управление по разрешению аномалий во всех доменах Пентагона (AARO) ранее заявляло, что не имеет доказательств того, что любой из тысяч объектов, увиденных на видео или описанных в письменных свидетельствах, имеет внеземное происхождение.

В заявлении Министерства обороны от 8 мая говорится, что общественность "в конце концов может составить собственное мнение относительно информации, содержащейся в этих файлах". Это обнародование, вероятно, спровоцирует дальнейшие дебаты по теме, которая захватывала человечество на протяжении поколений и стала причиной десятилетий теорий заговора о сокрытии правительством информации и секретности того, что ему известно.

В феврале Дональд Трамп приказал обнародовать правительственные файлы, связанные с НЛО и возможностью существования внеземной жизни, ссылаясь на "огромный интерес" к этой теме, но добавив, что он лично не знает, существуют ли инопланетяне. Опросы показывают, что большинство американцев верят в существование инопланетян, а половина считает, что они посещали Землю.

Пентагон в пятницу заявил, что работает над третьим выпуском файлов НЛО, о котором, по его словам, будет объявлено "в ближайшее время". Новые записи NASA включены во вторую партию, в частности описания астронавтами таинственных объектов и ярких огней, подобных тем, о которых сообщал член экипажа "Аполлона-11" Базз Олдрин в первом выпуске этого месяца.

В одном видео Уолли Ширра, единственный астронавт на борту Mercury-Atlas 8, который шесть раз облетел Землю в октябре 1962 года, рассказал диспетчерской службе, что видел "маленькие белые объекты, которые будто выходят из самой капсулы и удаляются". Он также рассказал о вспышке света в окне, источник которой, по его словам, он не мог определить, хотя отметил, что она появилась именно тогда, когда солнце уходило за горизонт.

Напомним, что ФБР обнародовало новые документы о случаях появления НЛО вблизи американских ядерных объектов. В материалах упоминаются загадочные световые шары и неизвестные летательные аппараты, которые якобы фиксировали возле военных баз США в 1960-1980-х годах.

Ранее мы также информировали, что Пентагон показал рассекреченное видео с истребителем США, который сбил загадочный объект над озером Гурон в 2023 году. На кадрах видно восьмиугольный объект, который американские военные назвали потенциальной угрозой для гражданской авиации.