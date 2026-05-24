Пентагон оприлюднив другу партію секретних файлів НЛО: зафіксовано об'єкти над Іраном

Пентагон опублікував другу частину розсекречених матеріалів про НЛО, до якої увійшли понад 50 відео, документи та свідчення військових і цивільних очевидців. Серед нових матеріалів — записи загадкових об’єктів над Іраном, Сирією та Близьким Сходом.

Перше оприлюднення на початку цього місяця 162 файлів із секретними або рідко відомими звітами про спостереження НЛО отримало понад мільярд переглядів на урядовому вебсайті, створеному для їх розміщення, повідомили The Guardian.

Наступний реліз, також події якого сягають десятиліть тому, містить ще 50 відео та документів, зокрема свідчення цивільних осіб та військових з перших вуст. На одному відео з Близького Сходу 2019 року, знятому, ймовірно, з інфрачервоного датчика на борту американської військової платформи, зафіксовано три об'єкти, що летять над Перською затокою.

На відео 2022 року видно ще одне угруповання з чотирьох неідентифікованих об'єктів, що пролітає повз суден біля берегів Ірану. На кадрах, зроблених над Сирією у 2021 році, видно таємничий об'єкт, що мчить геть зі швидкістю, подібною до варп-швидкості з науково-фантастичних фільмів.

Мало хто з об'єктів нагадує літаючі тарілки, диски чи інші традиційні форми НЛО, хоча на одному відео, зробленому в жовтні 2022 року в нерозкритому місці, видно сигароподібний об'єкт, що мчить над тим, що, ймовірно, є житловим районом.

Жодне з відео не супроводжується поясненнями, а Управління з вирішення аномалій у всіх доменах Пентагону (AARO) раніше заявляло, що не має доказів того, що будь-який з тисяч об'єктів, побачених на відео або описаних у письмових свідченнях, має позаземне походження.

У заяві Міністерства оборони від 8 травня йдеться, що громадськість "зрештою може скласти власну думку щодо інформації, що міститься в цих файлах". Це оприлюднення, ймовірно, спровокує подальші дебати щодо теми, яка захоплювала людство протягом поколінь і стала причиною десятиліть теорій змови про приховування урядом інформації та секретність того, що йому відомо.

У лютому Дональд Трамп наказав оприлюднити урядові файли, пов'язані з НЛО та можливістю існування позаземного життя, посилаючись на «величезний інтерес» до цієї теми, але додавши, що він особисто не знає, чи існують інопланетяни. Опитування показують, що більшість американців вірять в існування інопланетян, а половина вважає, що вони відвідували Землю.

Пентагон у п'ятницю заявив, що працює над третім випуском файлів НЛО, про який, за його словами, буде оголошено "найближчим часом". Нові записи NASA включені до другої партії, зокрема описи астронавтами таємничих об'єктів та яскравих вогнів, подібних до тих, про які повідомляв член екіпажу "Аполлона-11" Базз Олдрін у першому випуску цього місяця.

В одному відео Воллі Шірра, єдиний астронавт на борту Mercury-Atlas 8, який шість разів облетів Землю в жовтні 1962 року, розповів диспетчерській службі, що бачив "маленькі білі об'єкти, які ніби виходять із самої капсули та віддаляються". Він також розповів про спалах світла у вікні, джерело якого, за його словами, він не міг визначити, хоча зазначив, що він з'явився саме тоді, коли сонце йшло за обрій.

