Пентагон розсекретив відео, на якому винищувач збиває щось схоже на НЛО, — BBC

Міністерство оборони США розсекретило ще одну частину раніше засекречених документів про ймовірні спостереження за НЛО, яка містить приблизно 160 файлів.

Серед них — нові відеозаписи відомих спостережень неідентифікованих аномальних явищ, пише ВВС.

"Архівні матеріали є нерозкритими справами, а це означає, що уряд не може зробити остаточний висновок про характер спостережуваних явищ", — йдеться у заяві Пентагону, яку вони зробили до розсекреченого пакету документів.

Експерти зазначили, що публікація не надає "переконливих доказів існування інопланетних технологій або позаземного життя".

Серед файлів є відео, зняте, ймовірно, з борту американського винищувача. Він, судячи з усього, веде вогонь по невідомому об'єкту над територією США. Зазначена дата зйомки — 12 лютого 2023 року, а сама подія сталася поблизу озера Гурон у Мічигані.

Відео дня

Ще один документ містить свідчення пілота вертольота США, пише Washington Times. Він розповів, що минулого року його відправили з’ясувати інформацію про "кулі, що світяться" поблизу полігону. Коли вертоліт наблизився до них, кулі піднялися на рівень вертольота, а потім розділилися і полетіли. Причому вертоліт швидко припинив переслідування, оскільки швидкість об'єкта була значно вищою.

Нагадаємо, сотні секретних документів були оприлюднені після багаторічної судової тяганини з розвідувальним співтовариством США.

Фокус також писав про те, що вчений із зв'язками в ЦРУ розкрив таємницю про чотири раси інопланетян.