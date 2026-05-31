Застрягли в космосі: китайські астронавти повернулися на Землю після рекордної місії (відео)

Троє астронавтів благополучно повернулися додому після рекордної місії на орбітальній станції "Тяньгун", але не на тому космічному кораблі, який доставив їх у космос.

Китайські астронавти з місії "Шеньчжоу-21" успішно приземлилися на території Внутрішньої Монголії в Китаї. Вони повернулися з космічної станції "Тяньгун" на кораблі "Шеньчжоу-22", адже їхній власний корабель був використаний для порятунку інших астронавтів. Рекордна і дуже насичена подіями місія "Шеньчжоу-21" успішно завершилася ввечері 29 травня.

Астронавти місії "Шеньчжоу-21", Чжан Лу, У Фей і Чжан Хунчжан, провели в космосі 210 днів. Це новий рекорд для китайської пілотованої космічної програми. Зазвичай місії на орбітальну станцію "Тяньгун" тривають близько 180 днів.

За час своєї рекордної місії астронавти здійснили три виходи у відкритий космос. Вони провели численні наукові експерименти в таких галузях, як фундаментальна фізика в умовах мікрогравітації, матеріалознавство в космосі, біологія в космосі, аерокосмічна медицина, а також провели випробування нових космічних технологій.

Варто зазначити, що троє астронавтів повернулися додому не на тому ж космічному кораблі, який доставив їх на орбіту. Це сталося через лякаючий інцидент у космосі. Місія "Шеньчжоу-21" прибула на станцію "Тяньгун" 31 жовтня минулого року, щоб змінити екіпаж місії "Шеньчжоу-20", який мав повернутися на Землю 5 листопада. Але виявилося, що корабель "Шеньчжоу-20" пошкоджений уламком космічного сміття, а тому на ньому небезпечно повертатися на Землю.

Тому 14 листопада екіпаж "Шеньчжоу-20" повернувся додому на борту корабля "Шеньчжоу-21". Таким чином Чжан Лу, У Фей і Чжан Хунчжан застрягли в космосі на деякий час, адже в них не лишилося транспортного засобу для евакуації в разі надзвичайно ситуації.

Але вже 24 листопада на станцію "Тяньгун" прибув космічний корабель "Шеньчжоу-22" без екіпажу. Саме на ньому 29 травня здійснили посадку астронавти місії "Шеньчжоу-21". Пошкоджений корабель "Шеньчжоу-20" повернувся на Землю без екіпажу 21 січня цього року.

Для Чжан Лу рекордна місія стала вже другим польотом у космос. Чжан Хунчжан і У Фей вперше побували на орбіті. Останній, до речі, став наймолодшим китайським астронавтом в історії — йому 32 роки.

25 травня на станцію "Тяньгун" прибув новий екіпаж із місії "Шеньчжоу-23". Новий екіпаж складається з астронавтів Чжу Янчжу, Чжан Чжиюань і Лі Цзяїн. Лі — уродженка Гонконгу і Китай вперше відправив у космос астронавта з цього міста з особливим статусом у складі країни.

Варто зазначити, що один із цих астронавтів проведе цілий рік на борту станції "Тяньгун". Це буде ще один рекорд для китайської пілотованої космічної програми. Але поки невідомо, який саме астронавт увійде в історію.

Під час написання матеріалу використано джерела: Space.