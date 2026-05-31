Открыта гробница известной королевы: археологи не могут объяснить то, что они нашли (фото)

Ученые раскрыли гробницу королевы Элисенды де Монкада, которая находится Барселоне, а также несколько других гробниц. Обнаружены останки женщин с необъяснимыми ножевыми ранениями.

В честь 700-летия основания монастыря Педральбес в Барселоне археологи вскрыли несколько гробниц XIV века и изучили останки около 20 человек, включая останки королевы Элисенды де Монкада. Исследование направлено на то, чтобы узнать больше о жизни королевы и об условиях жизни женской монашеской общины. Исследование показало, что королева была похоронена в монашеской одежде в небольшом деревянном ящике, а также что в гробницах ближайшего окружения Элисенды были похоронены люди, заколотые ножом, и беременная женщина.

Элисенде де Монкада было 30 лет, когда она вышла замуж за 55-летнего Хайме II, короля Арагона и Валенсии на территории современной восточной Испании с 1291 до 1327 года. Элисенда стала четвертой женой Хайме II и мачехой для его 10 детей. Таким образом Элисенда стала одной из самых могущественных королев средневековой Европы.

В 1326 году Элисенда основала в Барселоне женский монастырь Педральбес для католических монахинь. После смерти Хайме II в 1327 году Элисенда жила в небольшом дворце рядом с монастырем до своей смерти в 1364 году и была похоронена в гробнице на территории монастыря.

В рамках празднования 700-летия основания монастыря Педральбес археологи вскрыли гробницы, где были похоронены люди, связанные с первыми годами существования монастыря, включая гробницу королевы Элисенды и первых двух настоятельниц монастыря.

Когда археологи вскрыли гробницу Элисенды, они обнаружили, что ее останки находятся в небольшом деревянном ящике

Когда археологи вскрыли гробницу Элисенды, они обнаружили, что ее останки находятся в небольшом деревянном ящике. Первоначальный анализ костей королевы показал, что на момент смерти ей было около 70 лет, что согласуется с историческими данными, поскольку в ее останках обнаружены признаки остеоартроза, связанного со старением. Хотя королева была похоронена в простой одежде монахини, в гробнице были обнаружены следы расшитой золотом шелковой ткани, а также ароматические травы розмарин и мирт.

В гробнице первой настоятельницы монастыря, Собераны д’Ольсет, ученые обнаружили кости, соответствующие известным сведениям о ее жизни. Но также было обнаружено повреждение черепа, нанесенное ножом. Ученые сейчас исследуют возможные причины того, что настоятельница монастыря получила ножевые ранения.

Останки первой настоятельницы монастыря Педральбес

В другой гробнице, в которой, как считается был похоронен рыцарь, не было обнаружено мужских костей. Вместо этого там находились останки двух взрослых женщин и трех детей.

В гробнице, которая, как считалось, принадлежала Франческе Сапортелле, второй настоятельнице монастыря, исследователи обнаружили кости по меньшей мере девяти человек, похороненных в разное время. Среди них четыре мужских черепа с колотыми ножевыми ранами, а также мумифицированный торс беременной женщины с останками плода. Ученые пока не могут объяснить, почему были нанесены ножевые ранения.

В гробнице, которая, как считалось, принадлежала Франческе Сапортелле, второй настоятельнице монастыря, исследователи обнаружили кости по меньшей мере девяти человек

Предварительное исследование показало, что останки принадлежат женщинам высокого статуса, многие из которых были довольно пожилыми и имели признаки физического старения, такие как остеоартроз.

Ученые планируют использовать ДНК из костей и зубов, чтобы подтвердить личности захороненных людей, установить родственные связи между ними и обнаружить возможное присутствие древних болезней.

При написании материала использованы источники: Live Science.