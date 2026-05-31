Археологи нашли древний подземный туннель: никто не знает, кто его построил и зачем (фото)

Археологов из Управления древностей Израиля очень удивила их недавняя находка. Они обнаружили под Иерусалимом древний подземный туннель. Неизвестно, кто, когда и зачем его построил. Есть некоторые теории, требующие подтверждения.

Ученые проводили плановое обследование местности на предмет наличия археологических артефактов перед началом строительства нового жилого района в Иерусалиме. Во время раскопок археологи внезапно обнаружили естественную карстовую полость. К удивлению, ученых, оказалось, что это вход в длинный подземный туннель. Туннель простирается более чем на 50 метров, его высота составляет 5 метров, а ширина в некоторых местах достигает 3 метров.

Фото: IFLS

Хотя некоторые участки туннеля обрушились, другие забиты толстыми слоями почвы, накопившимися за сотни, а возможно, и тысячи лет. Археологи считают, что туннель был вырыт людьми, а не создан в результате геологических процессов. И все же археологи пока не знают, когда именно был создан туннель и для каких целей.

Изначально ученые предположили, что это может быть древний водопроводный туннель, который ведет к источнику воды. Но никаких подземных источников воды поблизости обнаружено не было. Кроме того, стены туннеля не оштукатурены, поэтому они не очень подходят для транспортировки воды.

Основная теория археологов состоит в том, что туннель представляет собой нечто похожее на шахту, вырытую для доступа к меловому слою, либо для добычи строительного камня, либо для производства извести. Но для подтверждения этой теории необходимы дальнейшие раскопки.

По словам ученых, они не знают, когда именно был создан этот туннель, ведь не было обнаружено никаких артефактов, которые помогли оценить его возраст. Но туннель находится недалеко от остатков поселений железного века. Если туннель был построен в ту эпоху, то его возраст может составлять от 2500 до 3000 лет.

При написании материала использованы источники: IFLScience.