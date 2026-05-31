Археологи знайшли стародавній підземний тунель: ніхто не знає, хто його побудував і навіщо (фото)

Підземний тунель має довжину понад 50 метрів і розташований під Єрусалимом. Науковці поки що не мають поняття, коли він був побудований і для яких цілей. Є лише припущення.

Археологів з Управління старожитностей Ізраїлю дуже здивувала їхня недавня знахідка. Вони виявили під Єрусалимом стародавній підземний тунель. Невідомо, хто, коли і навіщо його побудував. Є деякі теорії, які потребують підтвердження.

Учені проводили планове обстеження місцевості щодо наявності археологічних артефактів перед початком будівництва нового житлового району в Єрусалимі. Під час розкопок археологи раптово виявили природну карстову порожнину. На подив учених, виявилося, що це вхід у довгий підземний тунель. Тунель простягається більш ніж на 50 метрів, його висота становить 5 метрів, а ширина в деяких місцях сягає 3 метрів.

Тунель простягається більш ніж на 50 метрів, його висота становить 5 метрів, а ширина в деяких місцях сягає 3 метрів Фото: IFLS

Хоча деякі ділянки тунелю обвалилися, інші забиті товстими шарами ґрунту, що накопичилися за сотні, а можливо, і тисячі років. Археологи вважають, що тунель був виритий людьми, а не створений унаслідок геологічних процесів. І все ж археологи поки що не знають, коли саме було створено тунель і для яких цілей.

Спочатку вчені припустили, що це може бути древній водопровідний тунель, який веде до джерела води. Але жодних підземних джерел води поблизу виявлено не було. Крім того, стіни тунелю не оштукатурені, тому вони не дуже підходять для транспортування води.

Основна теорія археологів полягає в тому, що тунель являє собою щось схоже на шахту, вириту для доступу до крейдяного шару, або для видобутку будівельного каменю, або для виробництва вапна. Але для підтвердження цієї теорії необхідні подальші розкопки.

За словами вчених, вони не знають, коли саме був створений цей тунель, адже не було виявлено жодних артефактів, які б допомогли оцінити його вік. Але тунель розташований недалеко від залишків поселень залізного віку. Якщо тунель був побудований у ту епоху, то його вік може становити від 2500 до 3000 років.

Під час написання матеріалу використано джерела: IFLScience.