Відкрито гробницю відомої королеви: археологи не можуть пояснити те, що вони знайшли (фото)

Науковці розкрили гробницю королеви Елісенди де Монкада, яка розташована Барселоні, а також кілька інших гробниць. Виявлено останки жінок із незрозумілими ножовими пораненнями.

На честь 700-річчя заснування монастиря Педральбес у Барселоні археологи розкрили кілька гробниць XIV століття і вивчили останки приблизно 20 осіб, включно з останками королеви Елісенди де Монкада. Дослідження спрямоване на те, щоб дізнатися більше про життя королеви і про умови життя жіночої чернечої громади. Дослідження засвідчило, що королеву було поховано в чернечому одязі в невеликому дерев'яному ящику, а також що в гробницях найближчого оточення Елісенди були поховані люди, заколоті ножем, і вагітна жінка.

Елісенді де Монкада було 30 років, коли вона вийшла заміж за 55-річного Хайме II, короля Арагона і Валенсії на території сучасної східної Іспанії з 1291 до 1327 року. Елісенда стала четвертою дружиною Хайме II і мачухою для його 10 дітей. Таким чином Елісенда стала однією з наймогутніших королев середньовічної Європи.

1326 року Елісенда заснувала в Барселоні жіночий монастир Педральбес для католицьких черниць. Після смерті Хайме II 1327 року Елісенда жила в невеликому палаці поруч із монастирем до своєї смерті 1364 року, її поховали в гробниці на території монастиря.

У рамках святкування 700-річчя заснування монастиря Педральбес археологи розкрили гробниці, де були поховані люди, пов'язані з першими роками існування монастиря, включно з гробницею королеви Елісенди і перших двох настоятельок монастиря.

Коли археологи розкрили гробницю Елісенди, вони виявили, що її останки знаходяться в невеликому дерев'яному ящику. Початковий аналіз кісток королеви показав, що на момент смерті їй було близько 70 років, що узгоджується з історичними даними, оскільки в її останках виявлено ознаки остеоартрозу, пов'язаного зі старінням. Хоча королеву було поховано в простому одязі черниці, у гробниці було виявлено сліди розшитої золотом шовкової тканини, а також ароматичні трави розмарин і мирт.

У гробниці першої настоятельки монастиря, Соберани д'Ольсет, вчені виявили кістки, що відповідають відомим відомостям про її життя. Але також було виявлено пошкодження черепа, нанесене ножем. Вчені зараз досліджують можливі причини того, що настоятелька монастиря отримала ножові поранення.

В іншій гробниці, в якій, як вважається, був похований лицар, не було виявлено чоловічих кісток. Замість цього там були останки двох дорослих жінок і трьох дітей.

У гробниці, яка, як вважалося, належала Франчесці Сапортеллі, другій настоятельці монастиря, дослідники виявили кістки щонайменше дев'яти осіб, похованих у різний час. Серед них чотири чоловічі черепи з колотими ножовими ранами, а також муміфікований торс вагітної жінки з рештками плоду. Учені поки що не можуть пояснити, чому було завдано ножових поранень.

Попереднє дослідження засвідчило, що останки належать жінкам високого статусу, багато з яких були доволі літніми і мали ознаки фізичного старіння, такі як остеоартроз.

Науковці планують використати ДНК з кісток і зубів, щоб підтвердити особи похованих людей, встановити родинні зв'язки між ними і виявити можливу присутність давніх хвороб.

Під час написання матеріалу використано джерела: Live Science.