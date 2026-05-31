У людей є до 4% ДНК неандертальців: це велика проблема для нашого організму

Учені вважають, що гени неандертальців у нашому організмі можуть послаблювати захист від деяких вірусів.

Усі неафриканські популяції людей, які нині живуть, мають від 2% до 4% ДНК неандертальців, яка впливає на наш організм не завжди позитивним чином. Нове дослідження показує, що гени, успадковані від наших вимерлих родичів, можуть перешкоджати здатності нашої імунної системи протистояти певним вірусам.

Попередні дослідження показали, що генетичні варіанти неандертальців фактично посилюють наш захист від РНК-вірусів, які, як правило, викликають гострі, локалізовані інфекції. ДНК-віруси, з іншого боку, часто довгий час перебувають у нашому організмі, спричиняючи відкладені, системні та хронічні хвороби.

Учені вирішили з'ясувати, як гени неандертальців впливають на реакцію імунної системи на ДНК-віруси. Науковці шукали зв'язок між давніми генетичним варіантами та вірусним навантаженням ДНК. Зокрема, автори дослідження зосередилися на вірусному навантаженні вірусу Епштейна-Барр, вірусу герпесу людини 7-го типу та трьох окремих вірусів Torque Teno. Це вкрай поширені віруси із сімейства герпесвірусів, які присутні в організмі переважної більшості здорових людей.

Усі п'ять цих ДНК-вірусів, як правило, залишаються в організмі людини протягом багатьох років, не спричиняючи симптомів, але вірусне навантаження дає гарне уявлення про те, наскільки добре імунна система людини здатна запобігти розмноженню цих патогенів.

Вчені виявили, що ДНК неандертальців пов'язана з більш високим вірусним навантаженням для всіх п'яти цих вірусів. Більшість небезпечних генетичних варіантів неандертальців було виявлено в головному комплексі гістосумісності, який являє собою групу генів, що кодують білки клітинної поверхні, які допомагають імунній системі ідентифікувати і знищувати інфіковані клітини.

За словами авторів дослідження, гени неандертальців можуть не забезпечувати ефективний захист від низки ДНК-вірусів у сучасних людей. І це різко контрастує з даними про їхній благотворний вплив на захист від РНК-вірусів.

Вчені вважають, що це може бути пов'язано з тим, що неандертальці були адаптовані до боротьби з вірусами, що існували в палеоліті, які могли сильно відрізнятися від сучасних вірусів. Генетичні варіанти, які були корисні в боротьбі з давніми патогенами, можуть бути неефективні проти сучасних вірусів.

Автори дослідження кажуть, що імунна система неандертальців була оптимізована для гострих, а не хронічних інфекцій.

Під час написання матеріалу використано джерела: Genome Biology and Evolution, IFLScience.