Відкрито новий гігантський вірус, що не вписується в древо життя: турбує те, як він розмножується

Дослідники виявили новий тип гігантського вірусу, який розмножується абсолютно унікальним способом — нічого подібного раніше не спостерігали.

Новий тип гігантського вірусу був виявлений мікробіологами з Токійського університету науки в річці Інасегава в місті Камакура в Японії. Вірус отримав назву фуртівовірус, що в перекладі з латинської означає "прихований" або "непомітний" — це зумовлено початковими труднощами, з якими команда зіткнулася під час виявлення зразка, пише Фокус.

Віруси перебувають поза стандартним деревом життя, оскільки складаються із сегментів генетичного матеріалу, а не з клітин. Це ускладнює розуміння того, як вони еволюціонували і пов'язані з живими організмами.

Гігантські віруси отримали свою назву через свої величезні і складні геноми порівняно з геномами стандартних вірусів, і вчені вважають, що вони можуть дати ключ до розуміння витоків складного життя.

Фуртівовірус розширює наші знання про те, як можуть еволюціонувати гігантські віруси Фото: Journal of Virology

Нове дослідження стало продовженням нещодавнього відкриття інших гігантських вірусів, включно з виявленням вірусу ушику раніше цього року. За словами співавтора дослідження, вірусолога Масахару Такемура, хоча гігантські віруси слідують стандартній вірусній практиці захоплення клітин-господаря для поширення, є й деякі важливі відмінності.

Незважаючи на те, що всі ці віруси належать до однієї групи, вони все ж використовують клітинне ядро по-різному. Вчені вважають, якщо їм вдасться зрозуміти, як гігантські віруси і клітини-господарі взаємодіють і еволюціонують разом, вони, можливо, отримають уявлення про значення вірусів як живих організмів і про те, як люди можуть співіснувати з ними на одній планеті.

І все ж, за словами Такемура, новий вид гігантського вірусу унікальний тим, що заповнює прогалину між двома спорідненими групами гігантських вірусів, геноми яких значно відрізняються за розміром. У результаті вчені запропонували виділити вірус фуртівовірус в окреме сімейство під назвою Manesviridae, яке включатиме інші подібні гігантські віруси.

Крім того, існують відмінності в розмірі геному і виборі господаря, як порівняти з іншими гігантськими вірусами, а також подібності в ДНК, які, за словами команди, виправдовують нову класифікацію. Команда також вважає, що новий гігантський вірус може допомогти нам зрозуміти, як віруси можуть еволюціонувати протягом тривалих періодів часу, досягаючи різних розмірів і використовуючи різні методи реплікації.

На знімках видно, що під час зараження амеби фуртівовірусом (b) він руйнує ядерну мембрану клітини-господаря (c) і реплікується в решті нуклеоплазми (d). Геном фуртівовірусу також показаний на малюнку (e) Фото: Journal of Virology

Але навіть це ще не все, вчені виявили, що новий вид гігантського вірусу розмножується абсолютно унікальним чином. Відомо, що інші гігантські віруси або зберігають ядро клітини-господаря цілим і реплікуються всередині нього, або руйнують ядерну мембрану і реплікуються в рідині поза ядром.

Водночас фуртівовірус використовує проміжну тактику. Аналіз показує, що після зараження клітини він руйнує ядро клітини, використовуючи клітинний механізм і розмножується в тому, що залишилося від рідини ядра. Це явище раніше не спостерігалося в інших гігантських вірусів.

Під час написання використовували матеріали Journal of Virology, Science Alert.