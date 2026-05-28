Открыт новый гигантский вирус, не вписывающийся в древо жизни: тревожит то, как он размножается

Исследователи обнаружили новый тип гигантского вируса, который размножается совершенно уникальным способов — ничего подобного ранее не наблюдали.

Новый тип гигантского вируса был обнаружен микробиологами из Токийского университета науки в реке Инасегава в городе Камакура в Японии. Вирус получил название фуртивовирус, что в переводе с латинского означает "скрытый" или "незаметный" — это обусловлено первоначальными трудностями, с которыми команда столкнулась во время обнаружения образца, пишет Фокус.

Вирусы находятся вне стандартного древа жизни, поскольку состоят из сегментов генетического материала, а не из клеток. Это затрудняет понимание того, как они эволюционировали и связаны с живыми организмами.

Гигантские вирусы получили свое название из-за своих огромных и сложных геномов в сравнении с геномами стандартных вирусов, и ученые считают, что они могут дать ключ к пониманию истоков сложной жизни.

Фуртивовирус расширяет наши знания о том, как могут эволюционировать гигантские вирусы Фото: Journal of Virology

Новое исследование стало продолжением недавнего открытия других гигантских вирусов, включая обнаружение вируса ушику ранее в этом году. По словам соавтора исследования, вирусолога Масахару Такемура, хотя гигантские вирусы следуют стандартной вирусной практике захвата клеток-хозяева для распространения, существуют и некоторые важные различия.

Несмотря на то, что все эти вирусы принадлежат к одной группе, они все же используют клеточное ядро по-разному. Ученые считают, если им удастся понять, как гигантские вирусы и клетки-хозяева взаимодействуют и эволюционируют вместе, они, возможно, получат представление о значении вирусов как живых организмов и о том, как люди могут сосуществовать с ними на одной планете.

И все же, по словам Такемура, новый вид гигантского вируса уникален тем, что заполняет пробел между двумя родственными группами гигантских вирусов, геномы которых значительно отличаются по размеру. В результате ученые предложили выделить вирус фуртивовирус в отдельное семейство под названием Manesviridae и будет включать другие подобные гигантские вирусы.

Кроме того, существуют различия в размере генома и выборе хозяина в сравнении с другими гигантскими вирусами, а также сходства в ДНК, которые, по словам команды, оправдывают новую классификацию. Команда также считает, что новый гигантский вирус может помочь нам понять, как вирусы могут эволюционировать в течение длительных периодов времени, достигая разных размеров и используя разные методы репликации.

На снимках видно, что при заражении амебы фуртивовирусом (b) он разрушает ядерную мембрану клетки-хозяина (c) и реплицируется в оставшейся нуклеоплазме (d). Геном фуртивовируса также показан на рисунке (e) Фото: Journal of Virology

Но даже это еще не все, ученые обнаружили, что новый вид гигантского вируса размножается совершенно уникальным образом. Известно, что другие гигантские вирусы либо сохраняют ядро клетки-хозяина целым и реплицируются внутри него, либо разрушают ядерную мембрану и реплицируются в жидкости вне ядра.

В то же время фуртивовирус использует промежуточную тактику. Анализ показывает, что после заражения клетки он разрушает ядро клетки, используя клеточный механизм и размножается в том, что осталось от жидкости ядра. Это явление ранее не наблюдалось у других гигантских вирусов.

При написании использовались материалы Journal of Virology, Science Alert.