Ученые обнаружили гигантский вирус с самым длинным хвостом: скрывается в Тихом океане (фото)

Вирусов с такими длинными хвостами ученые еще никогда не видели. Хвост нового вируса в 19 раз длиннее, чем хвост вируса, вызывающего COVID-19. Это не все необычные особенности.

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Ученые обнаружили в северной части Тихого океана новый гигантский вирус, который имеет необычные особенности, в том числе самый длинный хвост среди всех известных подобных микроорганизмов. Длина хвоста гигантского вируса, получившего название PelV-1, составляет 2,3 микрометра, то есть 0,00023 сантиметра. Может это покажется крошечным размером по человеческим меркам, но в мире вирусов — это очень много. Исследование опубликовано на сервере препринтов bioRxiv, пишет IFLScience.

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Новый гигантский вирус, как выяснили ученые заражает фитопланктон Pelagodinium, существующий в Тихом океане. Ученые говорят, что длина хвоста нового вируса в 19 раз длиннее, чем хвост вируса, вызывающего COVID-19. Основная оболочка вируса PelV-1, известная как капсид, имеет размер 200 нанометров (1000 нанометров – это 1 микрометр), что значительно больше, чем у большинства обычных вирусов. PelV-1 имеет два отростка, то есть хвоста. Более длинный и более тонкий имеет толщину 30 нанометров, а более кроткий — 40–70 нанометров. По словам ученых, немногие вирусы имеют хвосты, а даже если они есть, то эти отростки, с помощью которых микроорганизмы заражают бактерии, небольшие.

Ученые также секвенировали геном гигантского вируса PelV-1 и обнаружили гены, которые связанны с метаболизмом аминокислот, углеводов и липидов, а также гены, кодирующие светособирающий комплекс, переносчиков сахаров и водный канал. Исследователи считают, что гигантские вирусы могут влиять не только на метаболизм своего хозяина, но и на его поведение. Но пока неясно какие именно преимущества дает PelV-1 огромный хвост и его генетическая структура. Исследование показывает, что, возможно, в водах Тихого океана или других океанов, скрываются похожие вирусы, которые еще предстоит обнаружить.

Длина хвоста гигантского вируса, получившего название PelV-1, составляет 2,3 микрометра, то есть 0,00023 сантиметра Фото: IFLS

Исследователи также смогли увидеть, как вирус заражает фитопланктон и обнаружили, что для этого PelV-1 использует свой очень длинный хвост. После заражения этот хвост исчезает.

Раньше ученые уже находили гигантские вирусы в льдах, почве, морской воде и даже в организме человека. Впервые ученые обнаружили гигантские вирусы 22 года назад. По сравнению с обычными вирусами, имеющими размер от 20 до 200 нанометров, гигантские вирусы имеют размер до 2,5 микрометров (2500 нанометров). Таким образом гигантские вирусы в 125 раз больше обычных вирусов и большинства бактерий.

Как уже писал Фокус, вирус, найденный в растении, станет оружием в борьбе с раком. Считается, что вирус может стать доступным и эффективным методом иммунотерапии, если клинические испытания пройдут успешно.

Также Фокус писал о том, что обитатели самых глубоких недр Земли питаются землетрясениями, в буквальном смысле. В новом исследовании выяснили, что землетрясения могут открывать широкий список химических источников энергии для микробов, которые живут глубоко под поверхностью Земли.