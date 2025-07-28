Дешево и эффективно: вирус, найденный в растении, станет оружием в борьбе с раком

Исследователи неожиданно обнаружили, что вирус, обнаруженный в бобовом растении, может быть использован для лечения рака. Считается, что вирус может стать доступным и эффективным методом иммунотерапии, если клинические испытания пройдут успешно.

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Вирус мозаики вигны китайской (CPMV), растения, известного как черноглазый горох, может проложить путь к созданию недорого, но эффективного нового метода лечения онкологических заболеваний, пишет IFLScience.

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Методы лечения рака

Иммунотерапия — перспективная область медицины, использующая иммунную систему пациента для лечения рака. Ученые изучают сразу несколько вирусов, которые могут стать перспективными в качестве претендента на иммунотерапевтические методы лечения.

Одним из них является черноглазый горох, который, как показывает новое доклиническое исследование, эффективно воздействует на раковые клетки у собак и мышей. Ученые заметили, что при воздействии на раковую опухоль CPMV "освобождает микроокружение опухоли от иммуносупрессии и перезапускает цикл иммунитета к раку".

В большинстве случаев человеческая иммунная система человека способна самостоятельно обнаруживать и уничтожать потенциально злокачественные клетки. Но иногда злокачественная клетка может ускользнуть от внимания наблюдателей и продолжить развитие.

Ранее исследователи показали, что иммуносупрессию можно обратить вспять, вводя в опухоли CPMV. Это привлекает иммунные клетки организма к месту опухоли, где они уничтожают раковые клетки, что приводит к "эффективному уничтожению опухолевых клеток". В то же время CPMV активирует В-клетки, цитотоксические клетки и Т-клетки, создавая иммунную память. Таким образом иммунная система борется с целевой опухолью и ищет метастатические опухоли в других частях тела.

По словам аспиранта кафедры химической и наноинженерии Калифорнийского университета в Сан-Диего Энтони Омоле, самым интересным оказалось то, что иммунные клетки человека не были инфицированы CPMV, они реагируют на него и перепрограммируются в активированное состояние. Этот процесс в конце концов обучает их обнаруживать и уничтожать раковые клетки.

Уникальный вирус в черноглазом горохе

По словам команды, этот любопытный эффект не был замечен при использовании других вирусов растений. Но остается вопрос: почему именно этот вирус?

Чтобы ответить на этот вопрос, Омоле с коллегами сравнили CPMV с другим вирусом растений. Оказалось, что вирус хлоротической крапчатости коровьего гороха (CCMV) был выбран, поскольку он тесно связан с CPMV, но не вызывает столь эффективного противоопухолевого ответа.

Команда также отметила некоторое сходство: оба вируса продуцировали наночастицы схожего размера и поглощались иммунными клетками с одинаковой скоростью. Однако ученые также наблюдали два ключевых отличия:

CPMV стимулировал интерфероны I, II и III типов — помогают бороться с инфекциями и раковыми клетками, тогда как CCMV стимулировал провоспалительные интерлейкины — защищают от инфекций и воспаления; РНК CPMV сохраняется дольше, достигая эндолизосомы, где активировала толл-подобный рецептор 7 (TLR7) — известно, что этот белок играет важную роль в разрушении опухолей. В случае с CCMV этого не произошло.

Омоле отмечает, что результаты нового исследования, опубликованные в журнале Cell Biomaterials, дают представление о том, почему CPMV так хорошо работает. Теперь ученые надеются, что дальнейшие клинические испытания помогут разработать новый эффективный и доступный способ лечения рака.

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