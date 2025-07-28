Дешево й ефективно: вірус, знайдений у рослині, стане зброєю у боротьбі з раком

Дослідники несподівано виявили, що вірус, виявлений у бобовій рослині, може бути використаний для лікування раку. Вважається, що вірус може стати доступним і ефективним методом імунотерапії, якщо клінічні випробування пройдуть успішно.

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Вірус мозаїки вігни китайської (CPMV), рослини, відомої як чорноокий горох, може прокласти шлях до створення недорого, але ефективного нового методу лікування онкологічних захворювань, пише IFLScience.

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Методи лікування раку

Імунотерапія — перспективна галузь медицини, що використовує імунну систему пацієнта для лікування раку. Вчені вивчають одразу кілька вірусів, які можуть стати перспективним претендентом на імунотерапевтичні методи лікування.

Одним із них є чорноокий горох, який, як показує нове доклінічне дослідження, ефективно впливає на ракові клітини у собак і мишей. Вчені помітили, що при впливі на ракову пухлину CPMV "звільняє мікрооточення пухлини від імуносупресії й перезапускає цикл імунітету до раку".

У більшості випадків людська імунна система людини здатна самостійно виявляти та знищувати потенційно злоякісні клітини. Але іноді злоякісна клітина може вислизнути від уваги спостерігачів і продовжити розвиток.

Раніше дослідники показали, що імуносупресію можна повернути назад, вводячи в пухлини CPMV. Це приваблює імунні клітини організму до місця пухлини, де вони знищують ракові клітини, що призводить до "ефективного знищення пухлинних клітин". Водночас CPMV активує В-клітини, цитотоксичні клітини й Т-клітини, створюючи імунну пам'ять. Таким чином імунна система бореться з цільовою пухлиною і шукає метастатичні пухлини в інших частинах тіла.

За словами аспіранта кафедри хімічної та наноінженерії Каліфорнійського університету в Сан-Дієго Ентоні Омоле, найцікавішим виявилося те, що імунні клітини людини не були інфіковані CPMV, вони реагують на нього та перепрограмуються в активований стан. Цей процес врешті-решт навчає їх виявляти та знищувати ракові клітини.

Унікальний вірус у чорноокому горосі

За словами команди, цей цікавий ефект не був помічений під час використання інших вірусів рослин. Але залишається питання: чому саме цей вірус?

Щоб відповісти на це питання, Омоле з колегами порівняли CPMV з іншим вірусом рослин. Виявилося, що вірус хлоротичної крапчастості коров'ячого гороху (CCMV) був обраний, оскільки він тісно пов'язаний з CPMV, але не викликає настільки ефективної протипухлинної відповіді.

Команда також відзначила деяку схожість: обидва віруси продукували наночастинки схожого розміру і поглиналися імунними клітинами з однаковою швидкістю. Однак вчені також спостерігали дві ключові відмінності:

CPMV стимулював інтерферони I, II й III типів — допомагають боротися з інфекціями та раковими клітинами, тоді як CCMV стимулював прозапальні інтерлейкіни — захищають від інфекцій і запалення; РНК CPMV зберігається довше, досягаючи ендолізосоми, де активувала толл-подібний рецептор 7 (TLR7) — відомо, що цей білок відіграє важливу роль у руйнуванні пухлин. У випадку з CCMV цього не сталося.

Омоле зазначає, що результати нового дослідження, опубліковані в журналі Cell Biomaterials, дають уявлення про те, чому CPMV так добре працює. Тепер вчені сподіваються, що подальші клінічні випробування допоможуть розробити новий ефективний і доступний спосіб лікування раку.

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