Звичайний підсолоджувач чаю стане секретною зброєю проти раку: що в ньому такого особливого

Дослідники щойно здійснили несподіваний прорив у лікуванні одного з найсмертельніших захворювань людства. Дані вказують на те, що прості кухонні бактерії й рослина, відома як підсолоджувач чаю, допоможуть у лікуванні раку.

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У новому дослідженні група японських учених виявила, що ферментована стевія — рослина, яка використовується як підсолоджувач без калорій, — схоже, має цікаві протиракові властивості. Автори визнають, що відкриття ще на ранній стадії й потребує подальшого вивчення, проте результати вказують на потенційну ефективність стевії в боротьбі з раком підшлункової, пише Science Alert.

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Рак підшлункової

Рак підшлункової залози залишається одним із найбільш важковиліковних видів раку. Основна проблема полягає в тому, що симптоми, як правило, проявляються тільки після того, як хвороба поширилася, а традиційні методи лікування, такі як хімієтерапія, рідко дають позитивний результат.

Загалом статистика, за словами вчених, вельми невтішна: менше ніж 10% пацієнтів живуть п'ять років після постановки діагнозу. У результаті виникає гостра потреба в більш ефективних і менш токсичних методах лікування. У новому дослідженні вчені звернулися до рослинних сполук.

Зазначимо, багато хімієтерапевтичних препаратів, які вже використовують сьогодні, мають рослинне походження, включно з паклітакселом, який отримують із кори тихоокеанського тиса, і вінкристином, який отримують із мадагаскарського барвінку, що відкриває перевірений шлях до пошуку нових засобів для боротьби з раком.

Стевія — ефективна зброя в боротьбі з раком

Стевія — листова рослина, що росте в Південній Америці та широко відома своїм природним солодким смаком. Похідні рослини часто можна зустріти на полицях супермаркетів як підсолоджувачі, але мало хто вважає стевію лікарською рослиною.

Водночас за словами Джастіна Стеббінга, професора біомедичних наук в Університеті Англії Раскін, листя стевії багате на біологічно активні сполуки, деякі з яких мають протиракову й антиоксидантну активність.

Складність полягає в тому, щоб розкрити цей потенціал — неферментовані екстракти стевії мають лише помірну ефективність у лабораторних умовах, а для впливу на ракові клітини потрібні великі дози.

Щоб розв'язати цю проблему, вчені звернулися до ферментації. Цей процес уже відомий своїми властивостями для приготування йогурту, кімчі та хліба на заквасці, але насправді ферментація більше, ніж просто кулінарна техніка. Це свого роду мікробна алхімія, здатна перетворювати рослинні сполуки на нові біоактивні молекули.

У новій роботі вчені з Університету Хіросіми зосередилися на тому, що ферментувати стевію правильними бактеріями. Вони експериментували зі штамом Lactobacillus plantarum SN13T, родичем бактерій, які зазвичай трапляються у ферментованих продуктах. Результати показують, що в результаті ферментації утворюється сполука, що виявляє більш виражений протираковий ефект, ніж сирий екстракт рослини.

Команда провела випробування в лабораторії та виявила, що ферментований екстракт стевії викликав масову загибель клітин раку підшлункової залози. Подальший аналіз показав, що за цей ефект відповідає CAME. Він блокує ракові клітини на певній фазі їхнього життєвого циклу, запобігаючи їхньому розмноженню і запускаючи апоптоз. Результати дослідження стевії виділяються селективністю цієї сполуки. Знищення ракових клітин при збереженні здорових — Священний Грааль для дослідників раку.

Раніше Фокус писав про те, що вчені представили новий аналіз крові: визначає рак підшлункової залози з точністю 97%.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.