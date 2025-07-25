Обычный подсластитель чая станет секретным оружием против рака: что в нем такого особенного

Исследователи только что совершили неожиданный прорыв в лечении одного из самых смертельных заболеваний человечества. Данные указывают на то, что простые кухонные бактерии и растение, известное как подсластитель чая, помогут в лечении рака.

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В новом исследовании группа японских ученых обнаружила, что ферментированная стевия — растение, используемое в качестве подсластителя без калорий — похоже обладает интересными противораковыми свойствами. Авторы признают, что открытие еще на ранней стадии и требует дальнейшего изучения, однако результаты указывают на потенциальную эффективность стевии в борьбе с раком поджелудочной, пишет Science Alert.

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Рак поджелудочной

Рак поджелудочной железы остается одним из самых трудноизлечимых видов рака. Основная проблема заключается в том, что симптомы, как правило, проявляются только после того, как болезнь распространилась, а традиционные методы лечения, такие как химиотерапия, редко дают положительный результат.

В целом, статистика, по словам ученых, весьма неутешительна: менее 10% пациентов живут пять лет после постановки диагноза. В результате возникает острая потребность в более эффективных и менее токсичных методах лечения. В новом исследовании ученые обратились к растительным соединениям.

Отметим, многие химиотерапевтические препараты, уже используемые сегодня, имеют растительное происхождение, включая паклитаксел, получаемый из коры тихоокеанского тиса, и винкристин, получаемый из мадагаскарского барвинка, что открывает проверенный путь к поиску новых средств для борьбы с раком.

Стевия — эффективное оружие в борьбе с раком

Стевия — листовое растение, произрастающее в Южной Америке и широко известное своим природным сладким вкусом. Производные растения часто можно встретить на полках супермаркетов в качестве подсластителей, но мало кто считает стевию лекарственным растением.

В то же время, по словам Джастина Стеббинга, профессора биомедицинских наук в Университете Англии Раскин, листья стевии богаты биологически активными соединениями, некоторые из которых обладают противораковой и антиоксидантной активностью.

Сложность заключается в том, чтобы раскрыть этот потенциал — неферментированные экстракты стевии обладают лишь умеренной эффективностью в лабораторных условиях, а для воздействия на раковые клетки требуются большие дозы.

Чтобы решить эту проблему, ученые обратились к ферментации. Этот процесс уже известен своими свойствами для приготовления йогурта, кимчи и хлеба на закваске, но на самом деле ферментация больше, чем просто кулинарный прием. Это своего рода микробная алхимия, способная преобразовывать растительные соединения в новые биоактивные молекулы.

В новой работе ученые из Университета Хиросимы сосредоточились на том, что ферментировать стевию правильными бактериями. Они экспериментировали со штаммом Lactobacillus plantarum SN13T, родственником бактерий, обычно встречающихся в ферментированных продуктах. Результаты показывают, что в результате ферментации образуется соединение, проявляющее более выраженный противораковый эффект, чем сырой экстракт растения.

Команда провела испытания в лаборатории и обнаружила, что ферментированный экстракт стевии вызвал массовую гибель клеток рака поджелудочной железы. Дальнейший анализ показал, что за этот эффект отвечает CAME. Он блокирует раковые клетки на определенной фазе их жизненного цикла, предотвращая их размножение и запуская апоптоз. Результаты исследования стевии выделяются селективностью этого соединения. Уничтожение раковых клеток при сохранении здоровых – Священный Грааль для исследователей рака.

Ранее Фокус писал о том, что ученые представили новый анализ крови: определяет рак поджелудочной железы с точностью 97%.

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