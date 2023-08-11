Компонент популярных сладостей подавляет рак поджелудочной железы, — исследование

Результаты исследования ученых из Гонконга указывают на то, что в скором времени могут появиться новые и улучшенные методы лечения рака поджелудочной железы.

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Авторы нового исследования утверждают, что химическое вещество, которое содержится в популярных сладостях, может помочь в борьбе с раком поджелудочной железы. Исследование проводилось Гонконгским баптистским университетом, его результаты показали, что изоликвиритигенин (ISL) — соединение, содержащееся в лакрице, — эффективно подавляет болезнь. Об этом сообщает Mirror.

Результаты исследования предполагают, что в скором времени ученые смогут найти новые и улучшенные методы лечения "тихого убийцы" — рака поджелудочной железы.

По данным Cancer Research UK, у такой разновидности онкологии один из самых низких процентов выживаемости в течение 10 лет. Только 5% пациентов с этим заболеванием живут более десяти лет после постановки диагноза.

На днях исследовательская группа заявила, что ISL снижал выживаемость раковых клеток во время лабораторных экспериментов на мышах. ISL также усиливает воздействие лекарств, обычно используемых для лечения болезни.

Корень солодки, использующийся в приготовлении лакричных сладостей

По словам ученых, применение ISL способствовало уменьшению опухоли наполовину. Исследователи добавили, что полученные результаты указывают на снижение побочных эффектов у людей, больных раком по сравнению с ныне применяющимися методами лечения.

Джошуа Ко Ка-Шун, представляющий Школу китайской медицины при университете, который руководил исследованием, считает, что этот компонент стоит использовать в химиотерапевтическом лечении нового поколения.

"ISL обладает уникальным свойством ингибировать прогрессирующий рак поджелудочной железы посредством блокады аутофагии — естественный процесс, при котором клетки организма очищают поврежденные или ненужные компоненты. Блокада аутофагии на поздних стадиях в нашем эксперименте убивала раковые клетки", — пояснил один из авторов эксперимента.

Сейчас запланированы дополнительные испытания в Европе и материковом Китае, чтобы организовать тесты для пациентов с раком поджелудочной железы. Вместе с тем ученый предупреждает, что не стоит злоупотреблять лакрицей после появления информации об успешном лечении.

Симптомы рака поджелудочной железы

пожелтение кожи (желтуха);

кровотечение в желудке или кишечнике;

повышенное чувство жажды;

темно-желтая моча (эти симптомы были подробно описаны в прошлогоднем исследовании Оксфордского университета).

Напомним, что японские ученые вырастили искусственные органы с помощью хитроумного прибора, который может стать ступенью к выращиванию живых органов. Эта разработка упрощает тестирование лекарственных средств и показывает, как развиваются ткани.

Также сообщалось, что даже один сладкий напиток в день значительно повышает риск рака печени. По словам доктора Полин Эммет, старшего научного сотрудника Бристольского университета, есть множество доказательств, указывающих на то, что стоит дважды подумать, прежде чем пить сладкие напитки ежедневно.