Компонент популярних солодощів пригнічує рак підшлункової залози, — дослідження

Результати дослідження вчених із Гонконгу вказують на те, що незабаром можуть з'явитися нові та поліпшені методи лікування раку підшлункової залози.

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Автори нового дослідження стверджують, що хімічна речовина, яка міститься в популярних солодощах, може допомогти в боротьбі з раком підшлункової залози. Дослідження проводилося Гонконзьким баптистським університетом, його результати засвідчили, що ізоліквіритигенін (ISL) — сполука, яка міститься в лакриці, — ефективно пригнічує хворобу. Про це повідомляє Mirror.

Результати дослідження припускають, що незабаром учені зможуть знайти нові та поліпшені методи лікування "тихого вбивці" — раку підшлункової залози.

За даними Cancer Research UK, у такого різновиду онкології один із найнижчих відсотків виживання протягом 10 років. Тільки 5% пацієнтів із цим захворюванням живуть понад десять років після постановки діагнозу.

Днями дослідницька група заявила, що ISL знижував виживаність ракових клітин під час лабораторних експериментів на мишах. ISL також посилює вплив ліків, які зазвичай використовують для лікування хвороби.

Корінь солодки, що використовується в приготуванні лакричних солодощів

За словами вчених, застосування ISL сприяло зменшенню пухлини наполовину. Дослідники додали, що отримані результати вказують на зниження побічних ефектів у людей, хворих на рак, порівняно з нині застосовуваними методами лікування.

Джошуа Ко Ка-Шун, який представляє Школу китайської медицини при університеті та керував дослідженням, вважає, що цей компонент варто використовувати в хіміотерапевтичному лікуванні нового покоління.

"ISL має унікальну властивість пригнічувати прогресуючий рак підшлункової залози за допомогою блокади аутофагії — природний процес, за якого клітини організму очищають пошкоджені або непотрібні компоненти. Блокада аутофагії на пізніх стадіях у нашому експерименті вбивала ракові клітини", — пояснив один з авторів експерименту.

Наразі заплановані додаткові випробування в Європі та материковому Китаї, щоб організувати тести для пацієнтів із раком підшлункової залози. Водночас учений попереджає, що не варто зловживати лакрицею після появи інформації про успішне лікування.

Симптоми раку підшлункової залози

пожовтіння шкіри (жовтяниця);

кровотеча в шлунку або кишечнику;

підвищене відчуття спраги;

темно-жовта сеча (ці симптоми були детально описані в торішньому дослідженні Оксфордського університету).

Нагадаємо, що японські вчені виростили штучні органи за допомогою хитромудрого приладу, який може стати сходинкою до вирощування живих органів. Ця розробка спрощує тестування лікарських засобів і показує, як розвиваються тканини.

Також повідомлялося, що навіть один солодкий напій на день значно підвищує ризик раку печінки. За словами доктора Полін Еммет, старшого наукового співробітника Брістольського університету, є безліч доказів, які вказують на те, що варто двічі подумати, перш ніж пити солодкі напої щодня.