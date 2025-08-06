Учені виявили гігантський вірус із найдовшим хвостом: ховається в Тихому океані (фото)

Вірусів із такими довгими хвостами вчені ще ніколи не бачили. Хвіст нового вірусу в 19 разів довший, ніж хвіст вірусу, що викликає COVID-19. Це не всі незвичайні особливості.

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Учені виявили в північній частині Тихого океану новий гігантський вірус, який має незвичайні особливості, зокрема найдовший хвіст серед усіх відомих подібних мікроорганізмів. Довжина хвоста гігантського вірусу, який отримав назву PelV-1, становить 2,3 мікрометра, тобто 0,00023 сантиметра. Може це здасться крихітним розміром за людськими мірками, але у світі вірусів — це дуже багато. Дослідження опубліковано на сервері препринтів bioRxiv, пише IFLScience.

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Новий гігантський вірус, як з'ясували вчені, заражає фітопланктон Pelagodinium, що існує в Тихому океані. Вчені кажуть, що довжина хвоста нового вірусу в 19 разів довша, ніж хвіст вірусу, що викликає COVID-19. Основна оболонка вірусу PelV-1, відома як капсид, має розмір 200 нанометрів (1000 нанометрів — це 1 мікрометр), що значно більше, ніж у більшості звичайних вірусів. PelV-1 має два відростки, тобто хвости. Довший і тонший має товщину 30 нанометрів, а коротший — 40-70 нанометрів. За словами вчених, небагато вірусів мають хвости, а навіть якщо вони є, то ці відростки, за допомогою яких мікроорганізми заражають бактерії, невеликі.

Науковці також секвенували геном гігантського вірусу PelV-1 і виявили гени, які пов'язані з метаболізмом амінокислот, вуглеводів і ліпідів, а також гени, які кодують світлосбірний комплекс, переносників цукрів і водний канал. Дослідники вважають, що гігантські віруси можуть впливати не тільки на метаболізм свого господаря, а й на його поведінку. Але поки що незрозуміло, які саме переваги дає PelV-1 величезний хвіст і його генетична структура. Дослідження показує, що, можливо, у водах Тихого океану або інших океанів, ховаються схожі віруси, які ще належить виявити.

Довжина хвоста гігантського вірусу, який отримав назву PelV-1, становить 2,3 мікрометра, тобто 0,00023 сантиметра Фото: IFLS

Дослідники також змогли побачити, як вірус заражає фітопланктон і виявили, що для цього PelV-1 використовує свій дуже довгий хвіст. Після зараження цей хвіст зникає.

Раніше вчені вже знаходили гігантські віруси в льодах, ґрунті, морській воді і навіть в організмі людини. Уперше вчені виявили гігантські віруси 22 роки тому. Порівняно зі звичайними вірусами, що мають розмір від 20 до 200 нанометрів, гігантські віруси мають розмір до 2,5 мікрометрів (2500 нанометрів). Таким чином гігантські віруси в 125 разів більші за звичайні віруси і більшість бактерій.

Як уже писав Фокус, вірус, знайдений у рослині, стане зброєю в боротьбі з раком. Вважається, що вірус може стати доступним і ефективним методом імунотерапії, якщо клінічні випробування пройдуть успішно.

Також Фокус писав про те, що мешканці найглибших надр Землі харчуються землетрусами, в буквальному сенсі. У новому дослідженні з'ясували, що землетруси можуть відкривати широкий список хімічних джерел енергії для мікробів, які живуть глибоко під поверхнею Землі.