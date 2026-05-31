Нові світи в Сонячній системі створила загублена планета: де вона зараз (фото)

Астрономи дійшли висновку, що у планет Юпітер і Уран є супутники завдяки тому, що в минулому навколо Сонця обертався ще один крижаний гігант.

Як припускає нове дослідження, у Сонячній системі перебувала ще одна гігантська планета, окрім чотирьох наявних зараз: Юпітера, Сатурна, Урана і Нептуна. Передбачається, що це був крижаний гігант, схожий на Уран або Нептун. Завдяки цьому гігантському світу, як показує дослідження, у Юпітера й Урана є супутники.

Нове дослідження припускає, що приблизно 3-4 мільярди років (Сонячна система існує близько 4,5 мільярдів років) найбільші планети нашої планетної системи перебували до Сонця набагато ближче, ніж зараз. І всі вони поступово перемістилися далі від Сонця через серію взаємодій одна з одною під дією гравітації. Дослідження також показало, що у Юпітера та Урана досі існують супутники тільки завдяки гігантській крижаній планеті, яка покинула Сонячну систему.

Дослідження вчених засноване на численних моделюваннях ранньої історії нашої планетної системи, які вказують на міграцію найбільших планет далі від Сонця. Вважається, що взаємодія планет за допомогою гравітації зіграла ключову роль у формуванні їхніх супутників. А під час планетарної міграції деякі супутники планет могли не вижити, вважають учені. Але Юпітеру й Урану пощастило в цьому плані, адже переміщення давно зниклого крижаного гіганта дало змогу зберегти частину первісної системи супутників і створити нові світи під час зіткнень супутників між собою.

Планета Юпітер та її супутники Фото: NASA

Науковці вважають, що якби не зникла планета, яка залишила Сонячну систему під час міграції планет, то, ймовірно, у Юпітера та Урана могло взагалі не бути супутників.

Дослідження припускає, що протягом першого мільярда років історії Сонячної системи Юпітер і Уран найактивніше взаємодіяли за допомогою гравітації із втраченою планетою. Астрономи вважають, що цей крижаний гігант десь летить у міжзоряному просторі як блукаюча планета.

Сам факт існування ще одного крижаного гіганта в Сонячній системі змінив перебіг міграції величезних планет і, ймовірно, змінив хід еволюції нашої планетою системи, вважають науковці. Якби втраченої планети не було, що Сонячна система, можливо, мала б зовсім інший вигляд.

І все ж астрономи визнають, що, можливо, вчені ніколи не дізнаються, що насправді відбувалося в перший мільярд історії Сонячної системи, але це дослідження показує найімовірніший розвиток подій.

Під час написання матеріалу використано джерела: Icarus, Space.