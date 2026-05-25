Вважалося, що супутник Юпітера Європа викидає воду: нове відкриття все змінює (фото)

Протягом 12 років астрономи припускали, що всередині крижаного супутника Юпітера розташований океан із солоної води, де може існувати життя. Нове дослідження ставить це припущення під сумнів.

У 2014 році американські астрономи вперше заявили про те, що вони виявили на супутнику Юпітера під назвою Європі викиди води в космос. Ці висновки було зроблено після аналізу спостережень космічного телескопа Хаббл у 2012-213 роках. Тепер та ж група вчених під час нового дослідження з'ясувала, що, можливо, цих викидів водяної пари не існує. Це означає, що, можливо, у Європи немає підземного глобального океану. Але вчені не відкидають можливості того, що він все ж існує.

Супутник Юпітера Європа вже понад 10 років вважається одним із потенційно населених світів у Сонячній системі. Вважається, що в його надрах міститься глобальний океан із солоної води, який, можливо, містить необхідні для життя елементи, включно зі складними органічними сполуками. Це означає, що в цьому океані потенційно може існувати позаземне життя.

У 2014 році після аналізу зображень космічного телескопа Габбл американські астрономи дійшли висновку, що супутник Європа викидає в космос воду. Це і призвело до припущення про існування підземного океану на супутнику Юпітера. Вважалося, що вода виходить із тріщин у крижаній оболонці Європи. Тепер же та ж група вчених сумнівається у своїх початкових висновках.

Автори дослідження кажуть, що новий аналіз зображень телескопа Габбл, зроблених за останні 14 років, показав, що свідчення наявності викидів води біля Європи не такі переконливі, як здавалося раніше. Можливо, цих викидів взагалі не існує і минулі дані були інтерпретовані неправильно.

Вчені кажуть, що повторний аналіз знизив початкову впевненість в існуванні викидів води з 99,9% до менш ніж 90%. А цього недостатньо, щоб говорити про те, що у Європи є викиди води в космос у вигляді пари.

І все ж астрономи, як і раніше, не відкидають існування водяної пари на Європі, особливо з огляду на те, що аналогічні викиди були з більшою впевненістю виявлені на крижаному супутнику Сатурна під назвою Енцелад.

Остаточно поставити крапку в дискусіях щодо наявності викидів води і глобального океану на Європі зможе 2030 року космічний апарат Europa Clipper, який зараз прямує в систему Юпітера.

Вчені вважають, що за кілька років вони зможуть з'ясувати не тільки, чи є океан на Європі, а й чи може там перебувати потенційне позаземне життя.

Під час написання матеріалу використано джерела: Astronomy & Astrophysics, Space.