Считалось, что спутник Юпитера Европа выбрасывает воду: новое открытие все меняет (фото)

В течение 12 лет астрономы предполагали, что внутри ледяного спутника Юпитера находится океан из соленой воды, где может существовать жизнь. Новое исследование ставит это предположение под сомнение.

В 2014 году американские астрономы впервые заявили о том, что они обнаружили на спутнике Юпитера под названием Европе выбросы воды в космос. Эти выводы были сделаны после анализа наблюдений космического телескопа Хаббл в 2012-213 годах. Теперь та же группа ученых в ходе нового исследования выяснила, что, возможно, этих выбросов водяного пара не существует. Это значит, что, возможно, у Европы нет подземного глобального океана. Но ученые не исключают возможности того, что он все же существует.

Спутник Юпитера Европа уже более 10 лет считается одним из потенциально обитаемых миров в Солнечной системе. Считается, что в его недрах находится глобальный океан из соленой воды, который, возможно, содержит необходимые для жизни элементы, включая сложные органические соединения. Это значит, что в этом океане потенциально может существовать внеземная жизнь.

В 2014 году после анализа изображений космического телескопа Хаббл американские астрономы пришли к выводу, что спутник Европа выбрасывает в космос воду. Это и привело к предположению о существовании подземного океана на спутнике Юпитера. Считалось, что вода выходит из трещин в ледяной оболочке Европы. Теперь же та же группа ученых сомневается в своих первоначальных выводах.

Авторы исследования говорят, что новый анализ изображений телескопа Хаббл, сделанных за последние 14 лет, показал, что свидетельства наличия выбросов воды у Европы не такие убедительные, как казалось ранее. Возможно, этих выбросов вообще не существует и прошлые данные были интерпретированы неправильно.

Фото: NASA

Ученые говорят, что повторный анализ снизил первоначальную уверенность в существовании выбросов воды с 99,9% до менее чем 90%. А этого недостаточно, чтобы говорить о том, что у Европы есть выбросы воды в космос в виде пара.

И все же астрономы по-прежнему не исключаю существование водяного пара на Европе, особенно учитывая, что аналогичные выбросы были с большей уверенностью обнаружены на ледяном спутнике Сатурна под названием Энцелад.

Окончательно поставить точку в дискуссиях относительно наличия выбросов воды и глобального океана на Европе сможет в 2030 году космический аппарат Europa Clipper, который сейчас направляется в систему Юпитера.

Ученые считают, что через несколько лет они смогут выяснить не только, есть ли океан на Европе, но и может ли там находиться потенциальная внеземная жизнь.

