Новые миры в Солнечной системе создала потерянная планета: где она сейчас (фото)

Астрономы пришли к выводу, что у планет Юпитер и Уран есть спутники благодаря тому, что в прошлом вокруг Солнца вращался еще один ледяной гигант.

Как предполагает новое исследование, в Солнечной системе находился еще одна гигантская планета, кроме четырех существующих сейчас: Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Предполагается, что это был ледяной гигант, похожий на Уран или Нептун. Благодаря этому гигантскому миру, как показывает исследование, у Юпитера и Урана есть спутники.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Новое исследование предполагает, что примерно 3-4 миллиарда лет (Солнечная система существует около 4,5 миллиардов лет) самые большие планеты нашей планетной системы находились к Солнцу гораздо ближе, чем сейчас. И все они постепенно переместились дальше от Солнца из-за серии взаимодействий друг с другом под действием гравитации. Исследование также показало, что у Юпитера и Урана до сих пор существуют спутники только благодаря гигантской ледяной планете, которая покинула Солнечную систему.

Відео дня

Исследование ученых основано на многочисленных моделированиях ранней истории нашей планетной системы, которые указывают на миграцию крупнейших планет дальше от Солнца. Считается, что взаимодействие планет с помощью гравитации сыграло ключевую роль в формировании их спутников. А во время планетарной миграции некоторые спутники планет могли не выжить, считают ученые. Но Юпитеру и Урану повезло в этом плане, ведь перемещение давно исчезнувшего ледяного гиганта позволило сохранить часть первоначальной системы спутников и создать новые миры во время столкновений спутников между собой.

Планета Юпитер и ее спутники Фото: NASA

Ученые считают, что если бы не исчезнувшая планета, которая покинула Солнечную систему во время миграции планет, то, вероятно, у Юпитера и Урана могло вообще не быть спутников.

Исследование предполагает, что в течение первого миллиарда лет истории Солнечной системы Юпитер и Уран наиболее активно взаимодействовали с помощью гравитации с потерянной планетой. Астрономы считают, что этот ледяной гигант где-то летит в межзвездном пространстве в качестве блуждающей планеты.

Сам факт существования еще одного ледяного гиганта в Солнечной системе изменил ход миграции огромных планет и, вероятно, изменил ход эволюции нашей планетой системы, считают ученые. Если бы потерянной планеты не было, что Солнечная система, возможно, выглядела бы совсем иначе.

И все же астрономы признают, что, возможно, ученые никогда не узнают, что на самом деле происходило в первый миллиард истории Солнечной системы, но это исследование показывает наиболее вероятное развитие событий.

Другие новости науки

Астрономы считали, что спутник Юпитера выбрасывает воду, но новое открытие все меняет.

Археологи нашли в Иерусалиме древний подземный туннель: никто не знает, кто его построил и зачем.

При написании материала использованы источники: Icarus, Space.