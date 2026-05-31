У людей есть до 4% ДНК неандертальцев: это большая проблема для нашего организма

Ученые считают, что гены неандертальцев в нашем организме могут ослаблять защиту от некоторых вирусов.

Все ныне живущие неафриканские популяции людей имеют от 2% до 4% ДНК неандертальцев, которая влияет на наш организм не всегда положительным образом. Новое исследование показывает, что гены, унаследованные от наших вымерших родственников, могут препятствовать способности нашей иммунной системы противостоять определенным вирусам.

Предыдущие исследования показали, что генетические варианты неандертальцев фактически усиливают нашу защиту от РНК-вирусов, которые, как правило, вызывают острые, локализованные инфекции. ДНК-вирусы, с другой стороны, часто долгое время находятся в нашем организме, вызывая отложенные, системные и хронические болезни.

Ученые решили выяснить, как гены неандертальцев влияют на реакцию иммунной системы на ДНК-вирусы. Ученые искали связь между древними генетическим вариантами и вирусной нагрузкой ДНК. В частности, авторы исследования сосредоточились на вирусной нагрузке вируса Эпштейна-Барр, вируса герпеса человека 7-го типа и трех отдельных вирусов Torque Teno. Это крайне распространенные вирусы из семейства герпесвирусов, которые присутствуют в организме подавляющего большинства здоровых людей.

Все пять этих ДНК-вирусов, как правило, остаются в организме человека в течение многих лет, не вызывая симптомов, но вирусная нагрузка дает хорошее представление о том, насколько хорошо иммунная система человека способна предотвратить размножение этих патогенов.

Ученые обнаружили, что ДНК неандертальцев связана с более высокой вирусной нагрузкой для всех пяти этих вирусов. Большинство опасных генетических вариантов неандертальцев были обнаружены в главном комплексе гистосовместимости, который представляет собой группу генов, кодирующих белки клеточной поверхности, помогающие иммунной системе идентифицировать и уничтожать инфицированные клетки.

По словам авторов исследования, гены неандертальцев могут не обеспечивать эффективную защиту от ряда ДНК-вирусов у современных людей. И это резко контрастирует с данными об их благотворном влиянии на защиту от РНК-вирусов.

Ученые считают, что это может быть связано с тем, что неандертальцы были адаптированы к борьбе с вирусами, существовавшими в палеолите, которые могли сильно отличаться от современных вирусов. Генетические варианты, которые были полезны в борьбе с древними патогенами, могут быть неэффективны против современных вирусов.

Авторы исследования говорят, что иммунная система неандертальцев была оптимизирована для острых, а не хронических инфекций.

При написании материала использованы источники: Genome Biology and Evolution, IFLScience.