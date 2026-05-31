Невже безсмертя можливе: відкриття у морських огірків може змінити майбутнє людства

Відкриття, зроблене вченими під час спостереження за морськими огірками, може колись дати змогу створити працюючі механізми відновлення тканин організму людини.

Нове відкриття канадських і американських біологів, показує, що видалені тканини морських огірків здатні до самовідновлення і самостійного існування в природній морській воді протягом багатьох років. Вчені виявили, що відрубані частини тіла цих морських істот відмовляються вмирати і продовжують жити далі. Зазвичай відрубана кінцівка швидко розкладається, але в цьому випадку ампутована тканина знайшла власне життя. Це відкриття ставить під сумнів припущення про те, що безсмертя тканин неможливе.

Дослідження вчених почалося з випадкового, але вражаючого відкриття. Біологи помітили, що відкинута тканина з ніжки морського огірка не розклалася протягом кількох тижнів. У підсумку дослідники вирішили провести свої експерименти.

Для експериментів крихітні фрагменти ніжок, стінок тіла і щупалець морських огірків (клас безхребетних тварин з типу голкошкірих) відрізали і помістили в морську воду. Те, що сталося далі, здивувало вчених.

Незважаючи на складне середовище, ізольована тканина залишалася активною понад три роки, демонструючи клітинну диверсифікацію, активний імунний захист і структурну реорганізацію. Ампутована тканина унікальним чином підтримувала себе, поглинаючи розчинені амінокислоти безпосередньо з морської води.

Морський огірок. Ілюстрація Фото: Wikipedia

Хоча голкошкірі, такі як морські огірки, відомі своєю здатністю до регенерації втрачених частин тіла, вчені припускали, що відкинута тканина просто розкладається. Але виявилося, що це не так. Морське середовище фактично дозволило цій тканині вижити і рости далі.

Замість того щоб піддатися зараженню бактеріями, тканина запустила власну активну імунну відповідь. Спеціалізовані клітини мігрували безпосередньо до місць ран, борючись із мікробами й одночасно використовуючи органічні речовини, що знаходяться поблизу, як джерело енергії.

Якщо вченим вдасться розкрити хімічні механізми, що дають змогу цим тканинам виживати й відновлюватися, то це може сприяти створенню працюючого механізму відновлення тканин організму людини. Дослідження тривають і вчені мають намір розкрити секрет тканини морського огірка, яка не збиралася вмирати.

Під час написання матеріалу використано джерела: Science Advances, Interesting Engineering.