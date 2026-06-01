Обнаружена космическая воронка, которая все затягивает: никто не ожидал это увидеть (фото)

Обнаруженная огромная звездная перемычка в далекой галактике нарушает известные ученым правила эволюции галактик.

С помощью космического телескопа Уэбб астрономы обнаружили огромную звездную перемычку в массивной галактике GN20, которая существовала уже 1,5 миллиарда лет назад. То есть свет от нее перемещался к телескопу более 12 миллиардов лет. Но такая огромная звездная перемычка не должна существовать на столь раннем этапе истории космоса. В то же время новое открытие помогает объяснить одну из загадок Вселенной.

Звездная перемычка — это вытянутое, похожее на эллипс, скопление звезд, пересекающие центр галактики, которое вращается как единый объект. Во время этого вращения перемычка действуют как воронка и притягивают галактический газ внутрь к ядру галактики. Скопление газа может вызвать всплеск образования новых звезд и помогать росту центральной черной дыры галактики. Звездная перемычка есть у многих галактик в локальной Вселенной и даже у нашей галактики Млечный Путь.

Но считается, что звездные перемычки формируются в течение нескольких миллиардов лет. Поэтому, когда астрономы обнаружили звездную перемычку в галактике GN20, существовавшей через 1,5 миллиарда лет после Большого взрыва, они очень удивились. Это бросает вызов стандартной модели эволюции космоса.

Наблюдения позволили увидеть четкую структуру звездной перемычки и определить ее размер – от одного конца до другого она тянется на впечатляющие почти 23 000 световых лет. Это почти пятая часть диаметра нашей галактики.

Эта звездная перемычка не должна существовать, ведь обычно слишком массивные подобные объекты разрушаются, а если и сохраняются, то чтобы иметь размер 23 000 световых лет должно было пройти как минимум несколько миллиардов лет. С другой стороны, в древней галактике очень много межзвездного газа, который должен был замедлить или вообще остановить развитие звездной перемычки. Но этого не произошло.

В то же время астрономы говорят, что они могли ошибиться с оценкой размера звездной перемычки. Но это не меняет того, что этот объект существует в столь ранней Вселенной.

Астрономы также выяснили, что звездная перемычка активизирует образование новых звезд в центре галактики, а также питает центральную черную дыру. При этом скорость образования новых звезд превышает 1000 масс Солнца в год. В нашей галактике эта скорость составляет несколько масс Солнца в год.

Скорость образования звезд, обусловленная наличием звездной перемычки, может объяснить одну из загадок Вселенной. Как только запасы газа, необходимого для создания новых звезд, заканчиваются, галактика перестает формировать новые звезды и считается "мертвой". Новое открытие может объяснить почему массивные, "мертвые" эллиптические галактики, наблюдаемые сегодня во Вселенной, стали такими, и почему некоторые из них прекратили образование звезд очень рано.

Новое открытие астрономов меняет представление об эволюции Вселенной в первый миллиард лет ее истории, которая насчитывает 13,8 миллиардов лет.

При написании материала использованы источники: arXiv, Phys.