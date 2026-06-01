Виявлено космічну воронку, яка все затягує: ніхто не очікував це побачити (фото)

Виявлена величезна зоряна перемичка в далекій галактиці порушує відомі вченим правила еволюції галактик.

За допомогою космічного телескопа Вебб астрономи виявили величезну зоряну перемичку в масивній галактиці GN20, яка існувала вже 1,5 мільярда років тому. Тобто світло від неї переміщалося до телескопа понад 12 мільярдів років. Але така величезна зоряна перемичка не повинна існувати на такому ранньому етапі історії космосу. Водночас нове відкриття допомагає пояснити одну із загадок Всесвіту.

Зоряна перемичка — це витягнуте, схоже на еліпс, скупчення зірок, що перетинають центр галактики, яке обертається як єдиний об'єкт. Під час цього обертання перемичка діють як воронка і притягують галактичний газ всередину до ядра галактики. Скупчення газу може викликати сплеск утворення нових зірок і допомагати зростанню центральної чорної діри галактики. Зоряна перемичка є у багатьох галактик у локальному Всесвіті і навіть у нашої галактики Чумацький Шлях.

Але вважається, що зоряні перемички формуються протягом кількох мільярдів років. Тому, коли астрономи виявили зоряну перемичку в галактиці GN20, що існувала через 1,5 мільярда років після Великого вибуху, вони дуже здивувалися. Це кидає виклик стандартній моделі еволюції космосу.

Спостереження дозволили побачити чітку структуру зоряної перемички та визначити її розмір — від одного кінця до іншого вона тягнеться на вражаючі майже 23 000 світлових років. Це майже п'ята частина діаметра нашої галактики.

Фото: solar-system

Ця зоряна перемичка не повинна існувати, адже зазвичай надто масивні подібні об'єкти руйнуються, а якщо і зберігаються, то щоб мати розмір 23 000 світлових років мало пройти щонайменше кілька мільярдів років. З іншого боку, у стародавній галактиці дуже багато міжзоряного газу, який мав би сповільнити або взагалі зупинити розвиток зоряної перемички. Але цього не сталося.

Водночас астрономи кажуть, що вони могли помилитися з оцінкою розміру зоряної перемички. Але це не змінює того, що цей об'єкт існує в такому ранньому Всесвіті.

Астрономи також з'ясували, що зоряна перемичка активізує утворення нових зірок у центрі галактики, а також живить центральну чорну діру. При цьому швидкість утворення нових зірок перевищує 1000 мас Сонця на рік. У нашій галактиці ця швидкість становить кілька мас Сонця на рік.

Швидкість утворення зірок, зумовлена наявністю зоряної перемички, може пояснити одну із загадок Всесвіту. Щойно запаси газу, необхідного для створення нових зірок, закінчуються, галактика перестає формувати нові зірки і вважається "мертвою". Нове відкриття може пояснити чому масивні, "мертві" еліптичні галактики, які спостерігаються сьогодні у Всесвіті, стали такими, і чому деякі з них припинили утворення зірок дуже рано.

Нове відкриття астрономів змінює уявлення про еволюцію Всесвіту в перший мільярд років його історії, яка налічує 13,8 мільярдів років.

При написанні матеріалу використані джерела: arXiv, Phys.