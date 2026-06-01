Одна з ознак старіння може бути передвісником смерті, якщо не вжити заходів

Науковці дійшли висновку, що стан фізичного та психічного здоров'я можна та потрібно покращувати в літньому віці. У такий спосіб можна сповільнити прогресування одного з важливих чинників, який може призвести до передчасної смерті.

Стареча немічність визнана одним із найголовніших чинників, що є провісником частого потрапляння на стаціонар у лікарню, поганого відновлення після хвороби та передчасної смерті в літньому віці. Нове дослідження вчених з Лімерікського університету (Ірландія), в якому взяли участь кілька тисяч літніх людей, показало, що регулярна фізична активність, правильне харчування та соціальні зв'язки можуть сповільнити прогресування старечої немічності та поліпшити загальний стан здоров'я.

У літніх людей, які страждають від старечої немочі, організм гірше справляється з хворобами, травмами і стресом. Водночас міцніша літня людина може швидко відновитися після серйознішого захворювання і легше знаходить розв'язання проблем.

За словами вчених, на процес старіння впливає не тільки вік, а й стареча немічність, яка може бути передвісником передчасної смерті, якщо не вжити заходів.

З одного боку, стареча немічність вважається фізичним синдромом, що характеризується слабкістю, виснаженням, сповільненою швидкістю ходьби, ненавмисною втратою ваги та низькою фізичною активністю. З іншого боку, стареча немічність розглядається як накопичення проблем зі здоров'ям з плином часу.

Як показує нове дослідження, стареча немічність не є незворотною і багато чого в стані здоров'я літньої людини можна змінити. За майже 4 роки дослідження, в якому взяли участь тисячі літніх людей, 14% значно покращили свій стан, а майже 30% стали почуватися краще. І все це завдяки рекомендаціям науковців, які організували дослідження.

За словами вчених, прогресування цього фізичного синдрому можна сповільнити та покращити загальний стан за допомогою регулярних фізичних тренувань принаймні двічі на тиждень. Також учені радять регулярні прогулянки. Користь може бути ще більшою, якщо фізичні вправи поєднуються з правильним харчуванням і вправами на поліпшення пам'яті та уваги, як показало дослідження.

У людей, які також брали активну участь у соціальних заходах і регулярно спілкувалися зі своїми сусідами в сукупності з перерахованими вище рекомендаціями, стан здоров'я покращився найбільш виражено.

Нині стареча немічність визнається не просто неминучою частиною старіння. Хоча вона залишається потужним фактором ризику передчасної смерті в літньому віці, дедалі більше даних свідчить про те, що їй часто можна запобігти або сповільнити, кажуть учені.

Під час написання матеріалу використано джерела: ScienceAlert.